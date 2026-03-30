ଆମେରିକା ସେନାଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ତିଷ୍ଠିଛି ଇରାନ ସେନା, ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନାଙ୍କ ତାକତ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଇରାନ ସେନାଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକା ସେନା?
ଓଡିସାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ପଥ ଉଭୟରେ ଆକ୍ରମଣ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଇରାନ କିପରି ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି?
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନର ସାମରିକ ଶକ୍ତି:
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତୁଳନା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନର ସାମରିକ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାରପାୱାର ରାଙ୍କିଂରେ, ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୧୬ ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଜେଟରେ ବ୍ୟବଧାନ:
ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ବିରାଟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୯୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ।
ଏହା ଏହାକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚକାରୀ କରିଥାଏ। ଏହି ପାଣ୍ଠି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନ ଏକ ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଇରାନର ସାମରିକ ବଜେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ୨୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
କିନ୍ତୁ, ଇରାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭଳି କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ନିବେଶ କରି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଏ।
ଉଭୟ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି:
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମରିକ ସେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ।
ଯେଉଁମାନେ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ASVAB ପରି କଠୋର ପରୀକ୍ଷା ସହିତ କଠୋର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାମରିକ ସେବା ବଳବତ୍ତର ଅଛି। ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ୧୮ ରୁ ୨୪ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହାର ସାମରିକ ଗଠନ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ବାହିନୀରେ ବିଭକ୍ତ: ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସେନା ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦର୍ଶଗତ ୟୁନିଟ୍ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ନେତୃତ୍ୱକୁ ରିପୋର୍ଟ କରେ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଏକ ବିଶାଳ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ।
ବାୟୁ ଏବଂ ନୌସେନା ଶକ୍ତି:
ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଶକ୍ତି କଥା ଆସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାରପାୱାରର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୧୩,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ସହିତ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଆକାଶ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଏହାର ନୌସେନା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଆମେରିକା ପାଖରେ ୧୧ ଟି ବିମାନ ବାହକ ଜାହାଜ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାସମାନ ସାମରିକ ଘାଟି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।
ଇରାନ ବାୟୁସେନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଇରାନ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ବିମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ, ଇରାନ ଏହାର ନୌସେନା ରଣନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଏ। ଏହାର ନୌସେନାରେ ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷମତା:
ଇରାନ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଠିଆ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ରଖିଛି, ଯାହାର ଆକ୍ରମଣ ପରିସର ୨,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ଷମତା ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଶସ୍ତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର।
ସେନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି:
ସ୍ଥଳଭାଗରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଉନ୍ନତ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ୟୁନିଟ୍ ନିୟୋଜିତ କରେ। ଏହାର ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ସଠିକତା, ଗତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଉପରେ ଆଧାରିତ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଇରାନ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରେ; ଏହାର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସିଧାସଳଖ ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଇରାନ ଶତ୍ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଜଟିଳ କରିବା ପାଇଁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୧.୩ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ-କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ବାହିନୀ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ପ୍ରାୟ ୬,୦୦,୦୦୦ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ବଜାୟ ରଖିଛି।