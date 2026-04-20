ପେନ କିଲର ଖାଇବା ମାତ୍ରେ କିପରି ଦୂର ହୁଏ ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିଭଳି କାମ କରେ ଏହି ଔଷଧ?
ପେନ୍ କିଲର: ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଉଥିବା ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଇ କିପରି କାମ କରେ, ତାହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ।
Pain killers: ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପେନ କିଲରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଔଷଧ ନେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ଶେଷରେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କେତ ଅଟେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି ସମସ୍ୟା, ଆଘାତ ବା ଫୁଲା ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଶରୀରରେ Prostaglandins ନାମକ କେମିକାଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହା ନର୍ଭସ୍ (ନସ) ଜରିଆରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ।
କିପରି କାମ କରେ ପେନ କିଲର?
ଅଧିକାଂଶ ପେନ କିଲର ଯେପରିକି paracetamol ଏବଂ ibuprofen, ଶରୀରରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କେମିକାଲ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ Prostaglandins ତିଆରି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହି କେମିକାଲ କମ ତିଆରି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନସଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସଙ୍କେତ କମ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ, ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।
କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ?
ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକ ପେଟକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଏ । ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାରା ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ, ଅଧିକାଂଶ ପେନ କିଲର ୨୦ ରୁ ୩୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ।
ପେନ କିଲର କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ?
ପେନ କିଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ ।
Analgesics – ସାଧାରଣ ପେନ୍ କିଲର ଯେପରିକି paracetamol, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଜ୍ୱରକୁ କମ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ନାହିଁ ।
NSAIDs – ibuprofen ଭଳି ଔଷଧ, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଫୁଲା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
Opioids – ଏହା ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନେବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ପେନ କିଲରକୁ ସଠିକ ପରିମାଣ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଅଧିକ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ନେବା ଦ୍ୱାରା ପେଟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ବା ଅଲସର, କିଡନୀ କିମ୍ବା ଲିଭର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିବା ଭଳି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ୍ସ ହୋଇପାରେ ।
ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ
ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣରେ ହିଁ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ । ଖାଲି ପେଟରେ ପେନ କିଲର ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ । ପିଲା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।