ATMରୁ ଟଙ୍କା ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଜାଣିପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ? କିପରି କାମ କରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି
ATMରେ ଟଙ୍କା ଅଛି କି ନାହିଁ କିପରି ଜାଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଆଉକାହାକୁ କିଣାକିଣି ପାଇଁ ନଗଦ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କେତେକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ATM ଯାଆନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ବ୍ୟାଙ୍କ କିପରି ଜାଣିପାରେ ଯେ ATM ରେ ଟଙ୍କା କମ୍ ଅଛି? ATM ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହେବା ପରେ ହିଁ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ କି? ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ।
ଆଜିର ସମୟରେ, ଏକ ATM କେବଳ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ମେସିନ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭରକୁ ଏହାର ତଥ୍ୟ ପଠାଏ ଏବଂ ନଗଦ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖେ।
ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ଟଙ୍କା କିପରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ:
ଏକ ATM ଭିତରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କା, ୨୦୦ ଟଙ୍କା, ୫୦୦ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୋଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାସ୍ ବାକ୍ସ, ଯାହାକୁ କ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାସେଟ୍ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ନଗଦ ଉଠାନ୍ତି, ମେସିନ୍ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ରେକର୍ଡକୁ ଅପଡେଟ୍ କରେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେତେ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ରହିଛି ତାହା ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଏ।
ଏହାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ATM ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନ୍ସର ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଜ୍ଜିତ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ନିରନ୍ତର ନଗଦ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖେ ଏବଂ ଗଣନା କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ATM କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଯୋଗାଣରେ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଚାଲିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁବେଳେ ATM ର ସଠିକ୍ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ରହିଥାଏ।
ଟଙ୍କା ସରିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଳିଯାଏ ଆଲର୍ଟ:
ଯେତେବେଳେ ଏକ ATMରେ ନଗଦ ପରିମାଣ ଏକ ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ମେସିନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ କିମ୍ବା ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଲର୍ଟ ପଠାଏ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦଳ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏକ କ୍ୟାସ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ATM ରେ ଟଙ୍କା ଭରାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଏପରି ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଦିନ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ନଗଦ ଉଠାଣ ସର୍ବାଧିକ ହେବ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିପାରିବ।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଦରମା ଦିବସ ଏବଂ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେବା ପାଇଁ ATM ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ନଗଦ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଏ।
ସ୍ମାର୍ଟ ଡାଟା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଚାଲେ ସବୁ ଖେଳ:
ଆଜି, ଏଟିଏମ୍ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଏକ ଏଟିଏମ୍ ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହା ତଦାରଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ; ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଗଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବଜାର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏଟିଏମଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଥର ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏଟିଏମ୍ ରେ ନଗଦ ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
୨୦୨୧ ମସିହାରେ, RBI କହିଛି ଯେ ଯଦି ଏକ ATM ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଖାଲି ରହେ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ATM ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି।
ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏକ ATM କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଜିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ, ନଗଦ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ସତର୍କ କରେ।