ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କିପରି କରୁଛନ୍ତି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ, ଏବେ ସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, IIMର ଷ୍ଟଡିରୁ ହେବ ଖୁଲାସା
ବୈଭବଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ IIM।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲରେ ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ୍ରିକେଟ ଜଗତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି।
ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆଇପିଏଲର ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦାବି କରିଥିବା ବୈଭବ ଏବେ ଏକ ଏକାଡେମିକ୍ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଇଆଇଏମ୍ ଇନ୍ଦୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ IPL ୨୦୨୬ ରେ ୭୭୬ ରନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ; ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଟାଟା ସିଏରା କାର ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ଇତିହାସରେ ଦ୍ରୁତତମ ୧,୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ହେବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିଜିନ ସମାପ୍ତି ପରେ ସେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ।
ଏତେ କମ ବୟସରେ ବୈଭବ ଯେଉଁ ପରିପକ୍ୱତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ପ୍ରଶଂସକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଇଆଇଏମ୍ ଇନ୍ଦୋର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା, ସେ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭୂମିକା ଏବଂ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶରେ ଦଳ ପରିଚାଳନାର ରଣନୀତି କିପରି ଅବଦାନ ରଖିଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବ।
ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତି, ଏହା ଲୋକପ୍ରିୟତା, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚାପ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ପଟଲାଇଟର ଚମକ ଆଣିଥାଏ।
ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ IIM ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଯେ ବୈଭବ, ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏସବୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି।
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ IPL ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନର୍ଭସ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ନିରନ୍ତର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚକ୍ଷୁ ତଳେ ରହିବା ଦିନର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନିଜେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚାପରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।