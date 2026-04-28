ଶିକ୍ଷକ ମାଗୁଛନ୍ତି ୧.୩୪ ଲକ୍ଷ ତ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ୧.୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ତେବେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବଢ଼େ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା?
ବେତନ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଦରମା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଆସିବା ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ, ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଭା ହୋଇଛି।
ସବୁଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଏଥର ସେମାନଙ୍କର ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ପ୍ରତି ମାସରେ ୧.୩୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ମୂଳ ଦରମା ୧.୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ।
ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ ସରକାର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶେଷରେ କେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦରମା ଅଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି?
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଭତ୍ତା ଏବଂ ବୀମା କଭରେଜ ବୃଦ୍ଧି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦରମା ଢାଞ୍ଚାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି।
ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷକ (ସ୍ତର-୬)ଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାକୁ ୧,୩୪,୫୦୦ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହା ସହିତ, ସ୍ତର-୧ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଦରମା ଢାଞ୍ଚାରୁ ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ, ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୨.୫୭ ରୁ ୨.୬୨ ଏବଂ ୩.୮୩ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ଯେହେତୁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନୂତନ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଆଧାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବର୍ଷ-ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୩% ରୁ ୬-୭% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସଂଗଠନର ଦାବି:
ଏହି ସମୟରେ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ (FNPO) ଦାବି କରିଛି ଯେ ପ୍ରବେଶ ସ୍ତର କିମ୍ବା ସ୍ତର-୧ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଳ ଦରମା ୬୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଏହା ୧୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଏବଂ ମେଲ୍ ଗାର୍ଡ (ସ୍ତର-୫)ଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଳ ଦରମା ୨୫,୫୦୦ ରୁ ୧.୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
FNPO ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୩.୮୩ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ୨.୫୭ ଥିଲା।
ଯେହେତୁ ନୂତନ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହି ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଏହା ସହିତ, ସଂଗଠନ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ୩% ରୁ ୬% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। FNPO ଦାବି କରିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୩% ବୃଦ୍ଧି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ; ବିଶେଷକରି, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନଯାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଚାର କରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ:
ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ଏପରି ବୃଦ୍ଧିର ପରିମାଣ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ବେତନ କମିଶନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, ବିଦ୍ୟମାନ ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ଯାହା ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏହି ପରିମାଣରେ ଯୋଡାଯାଏ ଏବଂ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA) ଏବଂ ପରିବହନ ଭତ୍ତା (TA) ଆଧାରରେ ସମାୟୋଜନ କରାଯାଏ।
ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ:
ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର – ଏହା ଏକ ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ୮ମ CPC ପାଇଁ ନୂତନ ମୌଳିକ ଦରମା ପାଇବା ପାଇଁ ୭ମ CPCର ମୌଳିକ ଦରମାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ।
ପେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ – ଏହା ପୁରୁଣା ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ବଦଳାଇଥାଏ, ସ୍ଥିର ଦରମା ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ଏକ ସଂରଚିତ ସାରଣୀ (ସ୍ତର ୧-୧୮) ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଭତ୍ତା—ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA), ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା (HRA), ଏବଂ ପରିବହନ ଭତ୍ତା (TA) ମୂଳ ଦରମାରେ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ।