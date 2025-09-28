IND VS PAK FINAL; କେତେ ମହଙ୍ଗା ଦୁବାଇରେ ହେଉଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌, ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ଉଡ଼ିବ ହୋସ୍‌

IND VS PAK FINAL; କେତେ ମହଙ୍ଗା ଦୁବାଇରେ ହେଉଥିବା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, ଟିକେଟ୍ ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ଉଡ଼ିବ ହୋସ୍
୨୮,୦୦୦ ସିଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ ତାରିଖରେ, ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ୪୧ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ତଥାପି, ମୂଲ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନାର ଏକ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବ। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକେଟ୍ ୨.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାଯାଇଛି।
ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ୨୮,୦୦୦ ସିଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଦୁଇ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଏହା ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭,୦୦୦ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି
ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ତଥାପି, କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ₹୨୦୦,୦୦୦ ରୁ ₹୨.୭ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସ୍କାଏ ବକ୍ସ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, ଯାହା ₹୨୦୦,୦୦୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, VIP ସୁଟ୍ ୱେଷ୍ଟ ୧୨ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଟିକେଟ୍ ₹୨.୭ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ ଟିଭିରେ ମାଗଣାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନି ଲିଭ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଯଦି ଆପଣ ତାହା ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ Jio SIM କାମ କରିବ। ଜିଓ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହାର ୧୭୫ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାରେ ୧୦ଟି OTT ଆପର ଆକ୍ସେସ୍ ସହିତ ୧୦ ଜିବି ଡାଟା ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସୋନି ଲିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।