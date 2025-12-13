ଦେଖିବାକୁ ଘାସ ଭଳି,ସୁନା ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା, ଦାମ ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇବ; ଏହାର ନିଶା ଆଗରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚରସ ଫେଲ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାରର ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ପ୍ରକାରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜେଇ, ହାସିସ୍ ଏବଂ ଅଫିମ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଏବଂ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ , ଯାହାକୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଏହି ଗଛ କେବଳ ପ୍ରଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା। ପାହାଡ଼ କିମ୍ବା କ୍ଷେତରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଅପେକ୍ଷା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ବହୁ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ।
ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଇନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଘାସ କ’ଣ, ଏହା ସାଧାରଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ହାସିସ୍ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଘାସ କ’ଣ: ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ପ୍ରକୃତରେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଚାଷ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଉଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ। ଏହି ଚାଷରେ, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଚାଷ କରାଯାଏ।
ଗଛଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସିଧାସଳଖ ପାଣି, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହି କୌଶଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଏବଂ ନିୟମିତ ଗଞ୍ଜେଇ ତୁଳନାରେ ନିଶା ପଦାର୍ଥ THC ର ବହୁତ ଅଧିକ ଘନତା ଧାରଣ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ହାସିସଠାରୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ କେତେ ଭିନ୍ନ: ଗଞ୍ଜେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମାଟିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଚରସ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଘନୀଭୂତ ରେଜିନ୍। ତଥାପି, ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଘାସ ମାଟି ବିନା, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଗଞ୍ଜେଇର ନିଶା ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମ।
ଯଦିଓ ଚରସ ଗଞ୍ଜେଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଘାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିଶାକାରୀ। ନିୟମିତ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ହାସିସ୍ ଶସ୍ତା, ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା।
ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ କେତେ ମହଙ୍ଗା: ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତାପମାତ୍ରା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହାକୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କିମ୍ବା ଫାର୍ମରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଏତେ ମହଙ୍ଗା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଘାସର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଧନୀମାନଙ୍କ ଔଷଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।
ଏହା କେଉଁଠାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ: ଏହା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କୋକେନ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି।
ଏହାକୁ କାନାଡା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ କିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ ଏବଂ ହଂକଂ ଭଳି ସହରରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ରେଭ୍ ପାର୍ଟି ଏବଂ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।