ପୁଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ହର୍ମୁଜ୍, ଏବେ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଅଏଲ ଲାଇଫଲାଇନର ପୁରା ଗଣିତ
ତେଲ ଦର କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହର୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥରେ ଯେକୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱର ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା ଦେଇ ଗତି କରେ।
ଆମେରିକା ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କୋର୍ପସ ପୁଣି ଥରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ କେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରିବା।
ତେଲ ଦର କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ:
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ, ଆକ୍ରମଣ, ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ନୌସେନା ଅବରୋଧର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି।
ତୈଳ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ; ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଲ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିପଦ ସହିତ ଜଡିତ ଅଧିକ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରେତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାରେଲ ବିତରଣର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଯୋଗାଣ ଅଭାବର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବଜାର ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରକୃତ ଅଭାବ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ଭାରତ ଉପରେ କ’ଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ:
ଭାରତ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫% ରୁ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରେ। ଏହାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ପଠାଣ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ।
ଯଦି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୫୦-୨୦୦ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨୦-୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ, ବିନିମୟ ହାର, ଟିକସ ଏବଂ ସରକାରୀ ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ପରିବହନ ଇନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର LPG ଏବଂ LNG ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ:
ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ ଶସ୍ୟ, ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟର ବୋଝ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଏ।