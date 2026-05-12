ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ? ଶେଷରେ କେଉଁଠି ଅଟକିଛି କଥା…
କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ଆମେରିକା-ଇରାନ ଭିତରେ ଡିଲ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତି ନହେବା କାରଣରୁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉପରେ ସଙ୍କଟର ବାଦଲ ଘୋଡେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏକ ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଶେଷ ହୋଇପାରେ।
ସିଏନଏନ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ପୁନର୍ବାର ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଇରାନ କହିଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ; ଏହା ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକା ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଯଥୋଚିତ ବିଚାର କରେ ତେବେ ଏକ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବ୍ୟାକ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାତାରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଛି। କାତାରକୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦଲାଲି କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆମେରିକା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାତାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲ୍-ଥାନିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି।
ଦୁଇ ଦେଶ ଚୁକ୍ତିରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି:
୧. ଇରାନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଭରସା କରେ ନାହିଁ। ଇରାନ ସଂସଦର ବାଚସ୍ପତି ଏମ.ବି. ଗାଲିବାଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର କାରଣ ତେହେରାନର ଆମେରିକା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ।
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ଚୀନରେ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ଯେ ଇରାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେରିକାଠାରୁ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇପାରିବେ।
ସର୍ବୋପରି, ଇରାନ ଯେକୌଣସି ଚୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର ଖୋଜୁଛି, ଏପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛି।
୨. ଇରାନ ତାର ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ସୁବିଧା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମନା କରିଛି। ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ।
ଇରାନର ଫାର୍ସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇରାନ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାର ସୁବିଧା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଇରାନ ଏହାକୁ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ବିଷୟ ଭାବରେ ଦେଖେ।
୩. ଆମେରିକା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କହିଛି ଯେ ଇରାନକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରମାଣୁ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇରାନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।
ଇରାନ ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇରାନ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆମେରିକା ଏହାର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କ୍ଷତି ସ୍ୱରୂପ ଅତି କମରେ ୨୦୦ ବିଲିୟନ ଡଲାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉ।
କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି ଡିଲ୍:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନରେ ନରମପନ୍ଥୀ ଏବଂ କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। “ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ଡଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହା ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ।
ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଲୋକ।” ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ ନ କରୁ।”
ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଜନ୍ ବୋଲ୍ଟନଙ୍କ ମତରେ, ଇରାନର କଠୋରପନ୍ଥୀମାନେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁନ୍ତି।
ସେମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ଏକ ଚୁକ୍ତି ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜକୁ ବିଜୟୀ ବୋଲି ଦାବି କରିବେ। ବୋଲ୍ଟନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ।