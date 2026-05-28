କିପରି ଲୋଭ ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ୨୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଖସାଇ ଆଣିଲା ..
କୌଣସି ସମୟରେ ୨୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କମ୍ପାନୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ 'ବାଇଜୁ' (Byju's) ଆଜି ଋଣ, ମକଦ୍ଦମା, ବକେୟା ଦେୟ ଏବଂ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବରବାଦ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାରିୟରର ବୋଝ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି।
Byju Raveendran Downfall : ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁର କୋର୍ଟ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜେଲଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ବାଇଜୁର ଏହି ପତନ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଜଗତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀମୂଳକ କାହାଣୀ ପାଲଟିଛି।
କୌଣସି ସମୟରେ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ ‘ବାଇଜୁ’ (Byju’s), ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୨୨ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଢ଼ିଥିବା ଚାହିଦା, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ନିବେଶ ଏବଂ ଜଣେ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା।
ଆଜି ଏହି ଏଡ-ଟେକ୍ (EdTech) ଜଗତର ଦିଗ୍ଗଜ କମ୍ପାନୀର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବି ନୁହେଁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ବକେୟା ଦେୟ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନସ୍ ୮,୨୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁର କୋର୍ଟ ଛଅ ମାସର ଜେଲଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ରବୀନ୍ଦ୍ରନ ଦୁବାଇରେ ଥିବାରୁ ଏହି ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ଏଡ-ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର ଏହି ଭୟଙ୍କର ପତନ ଆଜି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ବା ଚେତାବନୀ ହୋଇ ରହିଛି।
ବାଇଜୁର ପତନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭାବ: କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ
କମ୍ପାନୀର ପତନ ପରେ, ବାଇଜୁର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାକିରିରେ ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ପାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଇଜୁ ତା’ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, ତାହା ନୂତନ ଚାକିରିରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଆସିଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା, ବାଇଜୁର ଶିକ୍ଷା ପ୍ୟାକେଜ୍ କିଣିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅର୍ଥ ହରାଇଛନ୍ତି।
କମ୍ପାନୀ ଏବେ ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାର ଋଣ ଭାରରେ ଦବି ରହିଛି ଏବଂ ମକଦ୍ଦମାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସିଙ୍ଗାପୁର କୋର୍ଟରେ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ଛଅ ମାସର ଜେଲଦଣ୍ଡାଦେଶ ଏକ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ, କିଭଳି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବରବାଦ କରିପାରେ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସଦ୍ୟତମ ମାମଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ, ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ଲୋଭ ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ବାଇଜୁ’ସ୍ର (Byju’s) ପତନ ଘଟାଇଲା।
ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାପୁର କୋର୍ଟଙ୍କ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ
ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ କୋର୍ଟ ବାଇଜୁ’ସ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ୬ ମାସ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନକରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲା ‘କତାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି’ (QIA) ର ଏକ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ୯୦,୦୦୦ ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୬୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଜୋରିମାନା ଭରିବା ଏବଂ ‘Beeaar Investco Pte’ ନାମକ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାର ପ୍ରମାଣ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍ ଏହାକୁ ଏକ ‘ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଅବମାନନା’ (procedural contempt) ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହା କୌଣସି ଠକେଇ ମାମଲା ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ବିରୋଧରେ ଅପିଲ୍ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାଇଜୁ’ସ୍ର ପତନର କାରଣ: ଅହେତୁକ ଲୋଭ ଓ ଅଭିଳାଷ
ଏକଦା ୨୨ ବିଲିୟନ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର କମ୍ପାନୀର ପତନ ପଛରେ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି:
ଅସଂଯତ ବିସ୍ତାର: କମ୍ପାନୀ ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ଏଜୁକେସନାଲ୍, ହ୍ୱାଇଟହ୍ୟାଟ୍ ଜେଆର (WhiteHat Jr) ସମେତ ଏକାଧିକ ସଂସ୍ଥାକୁ ୩.୬ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣିଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା।
ମାର୍କେଟିଂ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ: ସାହାରୁଖ ଖାନ ଓ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ତାରକାଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର କରିବା ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ସ୍ପନସର କରିବା କମ୍ପାନୀର ଆର୍ଥିକ ଭାର ବଢ଼ାଇଦେଇଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିକ୍ରୟ କୌଶଳ: ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ କୋର୍ସ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଥିଲା।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି: ଉପରସ୍ତରରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବେତନ ମିଳିନଥିଲା ଓ ହଠାତ୍ ଛଟେଇର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଜୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍ ନିଜ କମ୍ପାନୀକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କୋର୍ଟ ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ସହ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।