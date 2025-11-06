Guru Shukracharya: ଦୈତ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଖି କିପରି ଫୁଟିଲା? ବାମନ ଅବତାର ସହ କଣ ରହିଛି କନେକ୍ସନ? ଜାଣନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ କଥା…

ଦୈତ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖି କିପରି ନଷ୍ଟ ହେଲା? ବାମନ ଅବତାର ସହ କଣ ରହିଛି କନେକ୍ସନ? ଜାଣନ୍ତୁ ରହସ୍ୟମୟ କଥା...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ପୌରାଣିକ କଥାରେ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ବା ଦୈତଙ୍କ ଗୁରୁ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେବଳ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ, ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜିବନୀର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ଉଷ୍ଣ। ସେ କାବ୍ୟ ଶାସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ।

ଏହି କାରଣରୁ, ତାଙ୍କୁ କବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା

ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ନକାରାତ୍ମକ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେବା ପଛରେ ଏକ କାହାଣୀ ଅଛି।

ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ କମଣ୍ଡଳର ନାଳିକା ଉପରେ ବସିଥିଲେ

କଥା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜା ବାଳି ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ହୋମ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ବାମନ ଅବତାରରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ବାମନ ରାଜା ବାଳିଙ୍କୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ। ରାକ୍ଷସ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ବାମନ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ରାଜା ବାଳିଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ଦେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ। ତା’ପରେ ସେ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କମଣ୍ଡଳରେ ବସିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଖି ଫୁଟିଗଲା

ଭଗବାନ ବାମନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଣନୀତି ବୁଝିପାରିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ପାତ୍ରର ମୁହଁରେ ଏକ ନଡ଼ା ରଖି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଫୋଡ଼ି ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନଡ଼ାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ । ଫଳରେ ପାଣି ବହିଗଲା, ଏବଂ ରାଜା ବାଳି ତାଙ୍କର ଦାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ବାମନ ତା’ପରେ ରାଜା ବାଳିଙ୍କୁ ତିନି ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଆକାଶ ସମେତ ତିନିଲୋକର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ। ତା’ପରେ ବାଳିଙ୍କୁ ପାତାଳଲୋକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ, ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପରେ ସେ ଏକାକ୍ଷ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ।

