ଚଣା ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର! ଭଜା ଚଣାରେ ମିଳିଲା ଅରାମିନ୍, ଖାଇଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ …
Health Tips: ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବଜାରରୁ ଭଜା ଚଣା କିଣି ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ବି ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଜଳଖିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଚଣା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥାଏ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ନାସ୍ତା କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଚଣା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
କେତେକ ଭିଜା ଚଣା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଜା ଚଣା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ସବୁକିଛିରେ, ବିଶେଷକରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଅପମିଶ୍ରଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭଜା ଚଣାରେ “Auramine O”, ଏକ ଶିଳ୍ପ ରଙ୍ଗ ଯାହା କପଡା ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ମିଶ୍ରଣ ମିଳିଛି।
ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି। “Auramine O” ର ଅପମିଶ୍ରଣ ଭଜା ଚଣାକୁ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହା ଯକୃତ, ବୃକକ୍ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଜା ଚଣାରେ ଅରାମିନ୍ ମିଳୁଛି। ଏହା କେବଳ ଚଣାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଯେକୌଣସି ହଳଦିଆ ମସୁର ଅରାମିନ୍ ସହିତ ଦୂଷିତ ହୋଇପାରେ। ଅରାମିନ୍ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଏକ ରଙ୍ଗ କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ରାସାୟନିକ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ଶରୀରରେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯକୃତ କର୍କଟ, ବୃକକ୍ ରୋଗ ଏବଂ ଅଲସରେଟିଭ୍ କୋଲାଇଟିସ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଏହା ରକ୍ତରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
କିଭଳି ଜାଣିବେ: ଭଜା ଚଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଛୋଟ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ମ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଏହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ସେଗୁଡିକ ରଙ୍ଗୀନ କପଡାର ଚମକ ପରି ଏକ ଚକଚକିଆ, ଫିନିଶରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଯଦି ଚଣା ବହୁତ ଚକଚକିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡିକ ରଙ୍ଗ ସହିତ ମିଶା ହୋଇଥାଇପାରେ।
ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି କିଛି ଭଜା ଚଣାକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ପକାଇବା।୫-୧୦ମିନିଟ୍ ପରେ, ପାଣି ହଳଦିଆ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରଙ୍ଗ ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଡାଲିକୁ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅରାମିନ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଡାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ।
ସତର୍କ କଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ: ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO)ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କର୍କଟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (IARC) ଅରାମିନକୁ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚତୁର୍ବେଦୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
FSSAI ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀର ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଭଜା ଚଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରୁ୨୦୦ନମୁନା ନିଆଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତରେ Auramine O ର ଉପସ୍ଥିତି ମିଳିଛି।