ଫ୍ରିଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଏହି କଥା, ନହେଲେ ଅଯଥାରେ ପ୍ରତିମାସ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା

ଫ୍ରିଜ୍‌କୁ କାନ୍ଥର ଏକଦମ ପାଖରେ ରଖିଲେ କ’ଣ ହୁଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଫ୍ରିଜ ଏପରି ଏକ ଉପକରଣ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛିଟା କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାରା ଦିନ ଚାଲୁ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ।

ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଜ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ ସ୍ଥାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍‌କୁ କାନ୍ଥ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତି।

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରିଜ୍‌କୁ କାନ୍ଥକୁ ଲଗାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କାନ୍ଥଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା…

୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ…

ଫ୍ରିଜ୍‌କୁ କାନ୍ଥର ଏକଦମ ପାଖରେ ରଖିଲେ କ’ଣ ହୁଏ:

ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ରିଜ୍‌ର ପଛ ପଟେ କଣ୍ଡେନସର କଏଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସର ଲଗାଯାଇଥାଏ। କିଛି ମଡେଲରେ ଏହାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ।

ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍‌କୁ କାନ୍ଥ ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଇ ରଖାଯାଏ, ତେବେ କଣ୍ଡେନସର କଏଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସରରୁ ବାହାରୁଥିବା ତାପ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍‌ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରେସରକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼େ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ରେସର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ।

ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ରହିବା ଉଚିତ ଖାଲି ସ୍ଥାନ:

କଣ୍ଡେନସର କଏଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ରେସରରୁ ବାହାରୁଥିବା ତାପ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହେ, ତେବେ ବାୟୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାପ ବାହାରକୁ ବାହାରିପାରିବ। ତାପ ଜମା ନହେବା କାରଣରୁ ଫ୍ରିଜ୍‌ର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଲାଭ ରହିଛି।

ପ୍ରଥମତଃ, ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, କମ୍ପ୍ରେସର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଲୋଡ୍ କମ୍ ପଡ଼ିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ସମସ୍ୟାରେ କାମ କରିପାରେ।

କେତେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିବା ଜରୁରୀ:

କାନ୍ଥ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ସ୍ଥାନ ରହିବା ଯଥେଷ୍ଟ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ସହଜରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତେବେ ଫ୍ରିଜ୍‌କୁ କାନ୍ଥଠାରୁ ୧-୨ ଫୁଟ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେବେ ଫ୍ରିଜ୍‌କୁ କାନ୍ଥଠାରୁ ଅତି କମରେ ୪-୬ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ସହଜରେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍‌ରୁ ବାହାରୁଥିବା ତାପ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରିପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ନୋ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ନୋ ଟେନ୍ସନ୍; ଏବେ ବିନା…

୩୫ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମାଟି ତଳେ ଶୋଇଥିଲା ଏହି ଜଳ…

ଭାରତ-ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଅନନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍…

ବଢ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ଦର! ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ…

1 of 29,547