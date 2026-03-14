ରୋଷେଇ ଘରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା କେତେ ଅଶୁଭ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଝଡ଼ ଭଳି ଆସି କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେବ
ଚପଲ ପିନ୍ଧି ରୋଷେଇ କରିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସନାତନ ଧର୍ମରେ ରୋଷେଇ ଘର କେବଳ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ରୋଟି ଏବଂ ପନିପରିବା ଭଳି ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ; ଏହାକୁ ‘ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ’ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ।
ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମୂଳତଃ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ; କିନ୍ତୁ, ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତେ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ?
ଅଜାଣତରେ, ଆପଣ ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାର ଜୋତା କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିପାରେ।
ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନଷ୍ଟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୋଷେଇ ଘରେ କେବଳ ଚପଲର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରୋଷେଇ ଘର ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର। ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଧୂଳି ଆଣି ନଳାକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।
ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି କେହି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଷେଇ ଘର ଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି।
ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ; ଏହା ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ କଳହ, ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଯାହା ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରେ ପକାଇଥାଏ – ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିୟୋଗ’ (ଧନର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା) କୁହାଯାଏ।
ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ବିପରୀତରେ, ଚପଲ ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନର ଭାରୀ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ।
ଅଗ୍ନି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ଏହି ଭାରୀ ଶକ୍ତି ବାସ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗୃହସ୍ଥଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
ସୁଯୋଗର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପରିବାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ବାତାବରଣ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଯାହା ଶେଷରେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାଲଟିଯାଏ।
ରୋଷେଇ ଘରେ ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିବାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ:
ଏହା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସର ବିଷୟ ନୁହେଁ; ଏହା ପଛରେ ଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜୋତାର ତଳିରେ କୋଟି କୋଟି ଜୀବାଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। ରୋଷେଇ ଘରର ଉଷ୍ମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଏହି ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଜନନ ଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଦୂଷିତ କରିପାରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟାଇଫଏଡ୍, ଡାଇରିଆ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ପାକସ୍ଥଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏହା ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପରିବାରର ସୁଖ, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ, ନିଜ ହାତରେ ଖୁସିର ଚାବିକାଠି ଧରିବା ପାଇଁ, ଆଜିଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ମନେରଖନ୍ତୁ: ଏକ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ପବିତ୍ର ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସୁଖୀ ଘରର ପ୍ରକୃତ ମୂଳଦୁଆ।