‘୩୬୦ କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା, ୧୫୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ମଣି, ନିଜ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ‘, ଭଗବାନଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଲେ ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ …
Did you know : ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମଥୁରାର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭଗବାନ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...
ମଥୁରା: ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଭଗବାନ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କୌଣସି ପୂଜାରୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର, ରତ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କେତେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ପ୍ରଭୁ :ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଭକ୍ତ ମାନେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନଗଦ, ସୁନା, ରୂପା, ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଅଳଙ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ୫୪ବର୍ଷ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସହିତ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଠାକୁର ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ପୁରୋହିତ ଐତିହାସିକ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବଲ୍ଲଭ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ ୫ଶହ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୩୬୦ କୋଟି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଇତିହାସରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥରରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ମଣି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ହୀରା,ଏମରାଲ୍ଡଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ମଣିପଥର।
ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅଛି କାହାର ଅଧିକାର ?ଇତିହାସବିଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଦେବତାଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର। ଗୋସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ସେବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କାହାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ।
ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଦୁଇଥର ହୋଇଥିଲା ଚୋରି :ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରୁ ୧୯୨୬ ଏବଂ ୧୯୩୬ ମସିହାରେ ଦୁଇଥର ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ଚୋରମାନେ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ହୀରା, ମଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଚୋରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା।