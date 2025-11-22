ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିଥିଲା ଭାରତ; ସାଇକେଲରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରକେଟ୍, ଆଜି ବି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସାରା ବିଶ୍ବ…
ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ କିପରି ଥିଲା ଦୁନିଆ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଚାଲିଯିବ। ଦେଶରେ କୋଟି କେଟି ଲୋକ ବେକାର ହୋଇଯିବେ। ଏହାଛଡା ସାରା ବିଶ୍ବ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
ତେବେ କଣ ଜାଣନ୍ତି ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲାଣି।
ତେବେ ୧୯୪୭ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରେ ଭାରତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଥିଲା।୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆସିଥିଲା।
ତେବେ କଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହା ଆଗରୁ କିପରି ସବୁ କାମ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ଯନ୍ଯ ଜରୁରୀ କାମ କିପରି ହେଉଥିଲା।
ଭାରତରେ କିପରି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା:
ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୯୫ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିଦେଶ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା କେବଳ ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଗବେଷଣା ନେଟୱାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା।
ବିଦେଶ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ଯବାହାର କରିପାରିଲେ, ଏହା ଭାରତକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିପ୍ଳବର ପଥରେ ନେଇଥିଲା।
୧୯୮୬ ମସିହାରେ ଆଇଆଇଟି ଏବଂ NCST ମଧ୍ୟରେ ଡାଏଲ୍-ଅପ୍ ଇମେଲ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା।
ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆସିବା ଆଗରୁ ଇସ୍ରୋ କିପରି କାମ କରୁଥିଲା:
ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆସିବାର ବହୁ ଆଗରୁ ଇସ୍ରୋ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତିୀ କରି ସାରିଥିଲା। ଏପରକି ସାଇକେଲ ଓ ଶଗଡ ଗାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ସାଟେଲାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିବାର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଦେଶ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଉପଗ୍ରହ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ମହାକାଶକୁ ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ISRO ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଗ୍ରହ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା।
ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଥିରୁ ଲୋକ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଥିଲେ।
1980 ମସିହାରେ, ISRO SLV-3 ରେ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ଉତ୍ କ୍ଷେପଣ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ଦେଶ ପାଲଟିଥିଲା।
1995 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ISRO ଏହାର ମାଗଣା କମ୍ଯୁନିକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ସାଟେଲାଇଟ ନେଟୱାର୍କ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଦେଶର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଯେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରଗତି କରିଥିଲା।