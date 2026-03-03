ସାବଧାନ୍! ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ? ବଦଳାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେଟିଙ୍ଗ, କରନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ…
ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର:ଅନେକ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଠିକ ସେହିପରି ରିଲ୍ସ ଆସୁଛି। କିପରି ଏହା ଆମ ମନର ଭାବନାକୁ ପଢି ଦେଉଛି ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରିକି କେହି କେହି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି କି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିବା କୁହନ୍ତି। ତେବେ କଣ ସତରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆମ କଥା ଶୁଣୁଛି କି?
ଆପଣ କିଛି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବେ, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ Instagram ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣେ। ତଥାପି, Instagram ମୁଖ୍ୟ ଆଦମ ମୋସେରି ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ କରେ ନାହିଁ।
Instagram ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍-ଇନ୍ ଆଚରଣକୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖେ। ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, କ’ଣ ସେଭ୍ କରନ୍ତି, କ’ଣ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ଆପଣ ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଡାଟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ।
ଏହା ସହିତ, Instagram ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସଙ୍କେତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ମେଟା ପିକ୍ସେଲ ଏବଂ କୁକିଜ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇପର-ପର୍ସନାଲାଇଜଡ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ମନେ କରନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ବିଜ୍ଞାପନ ଆସୁଛି, ତେବେ କିପରି ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ କିମ୍ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଆସନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଜାଣିବା।
ମେଟା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ସ ସେଣ୍ଟରରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ସେଟିଂସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ: ମେଟା ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସେଟିଂସ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକୀକୃତ କରିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତିନି-ଧାଡି ମେନୁକୁ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ।
ସେଠାରୁ, ଆକାଉଣ୍ଟ୍ସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଜ୍ଞାପନ ପସନ୍ଦକୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ, ସୂଚନା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କରୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୂଚନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ସମୀକ୍ଷା ସେଟିଂସ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ-ରେଫରେନ୍ସିଂ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।
ମେଟା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ: ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁମତି ବିଭାଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ, ଆପଣ ମେଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ପ୍ରବେଶ କରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତର ସମସ୍ତ ଟ୍ରାକିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ। ଏହା ମେଟାକୁ ବାହ୍ୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବାଧା ଦେବ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ସେଟିଂସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅକ୍ଷମ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେବ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଧାରିତ କମ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିବେ।
ମେଟା ଏବେ କେବଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଟା AI ଚାଟବଟ୍ ସହିତ WhatsApp ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଉଛି। ତେଣୁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ସେଟିଂସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।