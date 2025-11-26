ଜେଲରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାର ଲାଳନପାଳନ କିପରି ହୁଏ, ଡେ-କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ କିପରି ବଢ଼ିବ ସ୍ୱାମୀହନ୍ତା ମୁସ୍କାନର ଝିଅ
ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ ଥାଏ ନିୟମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ମୁସ୍କାନ ରସ୍ତୋଗୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତରେ, ବ୍ଲୁ ଡ୍ରମ୍ ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁସ୍କାନ ରସ୍ତୋଗୀ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେରଠ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ୨୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତରମାନେ ମୁସ୍କାନଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ। ମାଆ ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୁସ୍କାନଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ।
ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ଦେବାର ଏହି ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଯେ ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାକୁ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଜେଲର ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟର କିପରି ହୋଇଥାଏ।
ଜେଲରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାର ଲାଳନ ପାଳନ:
ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଜେଲରେ, ପ୍ରସବ ଆଉ ଜେଲ ଭିତରେ ସିଧାସଳଖ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଗର୍ଭଧାରଣର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହିଳା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ।
ପ୍ରସବର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ, ମା’ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ମହିଳା ୱାର୍ଡରେ ରଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛଅ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାକୁ ରଖିପାରିବେ।
ଏହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା’ଙ୍କ କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ମହିଳା ୱାର୍ଡର ଏକ ପୃଥକ ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀର ତିହାର ଏବଂ ମାଣ୍ଡୋଲି ଜେଲରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଅ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯତ୍ନ, ଚିକିତ୍ସା ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି।
ଡେ-କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା:
ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ଜେଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେ-କେୟାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ଯାହା ପ୍ରାକ୍-ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
ଅନେକ ଏନଜିଓ କ୍ରେଚ୍ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ BCG, ପୋଲିଓ, ହେପାଟାଇଟିସ୍, DPT ଏବଂ ଟିଟାନସ୍ ଭଳି ଜରୁରୀ ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରେ। ମା’ ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ନିୟମିତ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଫଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଜେଲରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳଣା, ପୋଷାକ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ପିଲା କେବଳ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସହିତ ରହିପାରିବ। ଏହା ପରେ, ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ।
ହେଲେ, ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଲାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହ କିମ୍ବା ଅନାଥାଶ୍ରମକୁ ପଠାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ।