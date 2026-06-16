କେମିତି ହୁଏ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ? ମଣିଷ କ’ଣ ସତରେ ସବୁ ସତ ଓଗାଳି ଦିଏ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ
ଆପଣ ନିଃସହାୟ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠେ ଯେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ କିଭଳି। କଣ ଏହା ସତରେ କାମ କରେ ?
Narco Test : ବିହାରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖାନ୍ ସାର୍ କୋଚିଂ ବିବାଦରେ ଜେଲ୍ରୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ‘ଜ୍ଞାନ ବିନ୍ଦୁ କୋଚିଂ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୌଶନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଖାନ ସାର୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ସେମାନେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ଉଚିତ୍। ଏହା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଛି ଯେ, ପ୍ରକୃତରେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ୍ କ’ଣ ଏବଂ ଏହି ଟେଷ୍ଟ୍ ଦ୍ୱାରା କ’ଣ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଏ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ, ମଣିଷ ସତରେ ସବୁ ସତ ଓଗାଳି ଦିଏ କି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କ’ଣ?
ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ୍କୁ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ (Narco Analysis Test) ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ବିଶେଷ ଔଷଧ ଦେଇ ଅର୍ଦ୍ଧ-ବେହୋସ କିମ୍ବା ହିପ୍ନୋଟିକ୍ (Hypnotic) ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ମନେ କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା କିମ୍ବା ମିଛ କହିବାର କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପରେ ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ସୋଡିୟମ ପେଣ୍ଟୋଥାଲ୍ (Sodium Pentothal) କିମ୍ବା ଥାୟୋପେଣ୍ଟୋନ୍ (Thiopentone) ନାମକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଔଷଧ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ।
ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ୍ କେମିତି କରାଯାଏ?
ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାକୁ କେବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମେଡିକାଲ୍ ଫିଟ୍ନେସ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏହା ପରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଫୁସଫୁସର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସେ ଫିଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସ୍ଥିର କରିବା ପରେ ହିଁ ଶୀରା ମାଧ୍ୟମରେ ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ।
ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଓ ରେକର୍ଡିଂ: ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଅର୍ଦ୍ଧ-ବେହୋସ ବା ହିପ୍ନୋଟିକ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି।
କ’ଣ ସତରେ ମଣିଷ ସବୁ ସତ ଓଗାଳି ଦିଏ?
ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଠିକ୍ ବା ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ମାମଲାରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଚାପରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅଦାଲତ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ୍ର ରିପୋର୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଅକ୍ସର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ‘ଲାଇ ଡିଟେକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ୍’ (Lie Detector Test) କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ନାଡ଼ିର ଗତି, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଝାଳ ବାହାରିବାର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା ସତ, ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ମନେ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ?
ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତରେ ଏକ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ, ମେଡିକାଲ ଯାଞ୍ଚ, ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ସୁବିଧାର ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ ଥାଏ। ଏହି ଟେଷ୍ଟ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ।