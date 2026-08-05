ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜର ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କିପରି କରାଯାଏ, କ’ଣ ଗଭୀର ପାଣିରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଭଗ୍ନାବଶେଷ

ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲେ କିପରି ମିଲେ ବୀମା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନିକଟରେ ୟେମେନ୍ ଉପକୂଳ ନିକଟସ୍ଥ ଲାଲ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସକାରାତ୍ମକ କଥା ହେଉଛି, ଜାହାଜରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ତାହାର ବୀମା ଦାବି କିପରି ମିଳେ? ଏଥିପାଇଁ କ’ଣ ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରରୁ ଜାହାଜର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବାହାର କରି ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ନା ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା।

ସାମୁଦ୍ରିକ ବୀମା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାଘୋଟାଲା: ୟୁଏଇରୁ ଆସିଲା ଠକଙ୍କ ମହାରାଣୀ!

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିବାକୁ…

ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ମହାଦେଶ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରନ୍ତି।

ହେଲେ ଗଭୀର ଜଳରେ ଯାତ୍ରା କରିବା କେବେବି ବିପଦମୁକ୍ତ ନୁହେଁ; ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେପରିକି ହଠାତ୍ ଝଡ଼, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ, ଧକ୍କା, ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିଫଳତା, କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘଟିପାରେ।

ସାମୁଦ୍ରିକ ବୀମା ଏହି ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି କିମ୍ବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଗଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ:

ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟେ ନାହିଁ ଯେ ଏକ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ବୀମା କମ୍ପାନୀକୁ ସୂଚିତ କରାଯାଏ, ଏବଂ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏକ ପୂର୍ବନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ସର୍ବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଦଳ ଗଠନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଦଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥାନର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, କ୍ଷତିର ସଠିକ ପରିମାଣ ଏବଂ ଘଟଣାର କାରଣ ବିଷୟରେ ଏକ ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରେ।

କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମୟରେ, ଜାହାଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୀମାକୃତ ମୂଲ୍ୟ, ସମୟ ସହିତ ମୂଲ୍ୟହ୍ରାସ, ବୈଷୟିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ବୀମା ପଲିସିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ବିଷୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ।

ଯଦି ଜାହାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀମାକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ; ଅନ୍ୟଥା, ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ଅନୁପାତରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

Uttarakhand Govt.

ହଲ୍ ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଏବଂ କାର୍ଗୋ ବୀମା କ’ଣ:

ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ: ଗୋଟିଏ ଜାହାଜର ଗଠନ ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏହା ବହନ କରୁଥିବା କାର୍ଗୋ ପାଇଁ।

ପ୍ରଥମଟି “ହଲ୍ ବୀମା” ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ନୀତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାହାଜର ଭୌତିକ ଗଠନ, ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ, ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣକୁ କଭର୍ କରେ; ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଆନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜାହାଜରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ “କାର୍ଗୋ ବୀମା” ପାଆନ୍ତି। ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ, ସାମଗ୍ରୀର କ୍ରେତା କିମ୍ବା ବିକ୍ରେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଗୋ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦାୟ କରନ୍ତି।

ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ବିପଦ ପାଇଁ ରହିଛି ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଏକ ଭାରୀ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ବୁଡ଼ିବାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଏହାର ମାଲିକର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନ ଲିକ୍ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ କ୍ଲବଗୁଡିକ ଏହିପରି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର କ୍ଷତି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି।

ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ସଂଗଠନ ଜାହାଜ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ବିଷାକ୍ତ ତେଲର ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବା, ପରିଷ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ଭାର ଏହି P&I ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ବହନ କରେ।

କ୍ଲେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କ’ଣ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାହାଜର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବାହାର କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ:

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଭଳି ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ, ବୀମା କ୍ଲେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜାହାଜର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବାହାର କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ।

ବୀମା ନିୟମ ଅନୁସାରେ, କ୍ଲେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ବାହାର କରି ଆଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜର ବ୍ଲାକ୍ ବକ୍ସ, ଭଏଜ୍ ଡାଟା ରେକର୍ଡର୍ ଏବଂ ଶେଷ GPS କୋଅର୍ଡିନେଟ୍‌ସର ଡିଜିଟାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼େ।

ଏହାଛଡ଼ା, ନାଇରୋବି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କନଭେନସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜାହାଜର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ସମୁଦ୍ରରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ତାହାକୁ ହଟାଇବା କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ P&I Insurance ବହନ କରିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ମହାଘୋଟାଲା: ୟୁଏଇରୁ ଆସିଲା ଠକଙ୍କ ମହାରାଣୀ!

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦା କରିବାକୁ…

ବାସ୍ ଆଉ ମାତ୍ର ୭ ଦିନ… ଦିନରେ ଗାଏବ୍…

କେଉଁ ମଦ ପିଇଲେ ଖରାପ ହୁଏନି ଲିଭର, ୱାଇନ୍‌…

1 of 29,666