ଜାଣନ୍ତି କି ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତେଲ କୂଅର ନିଆଁକୁ କିପରି ଲିଭାଯାଏ? ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Oil Well Fire: ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ତେଲ କୂଅ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଏ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅନେକ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସାଉଦି ଆରବ, କତାର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଭଳି ଦେଶରେ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି।
ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଗତି କରେ। ତେଣୁ, ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କରିବା ଯେ ତେଲ କୂଅ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିପରି ଲିଭାଯାଏ।
ତୈଳ କୂପ ନିଆଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନିଆଁ ପରି ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ, ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ, ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।
ଏହି ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ନିଆଁକୁ ତୀବ୍ର କରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଭାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ବିଫଳ ହୁଏ କାରଣ କେବଳ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଧନର ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଆଁର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ।
ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାର କରିବା: ଏହି କୌଶଳ ଏକ ମୌଳିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ନିଆଁକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ: ଇନ୍ଧନ, ତାପ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ। ଯଦି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିଆଁ ଲିଭିଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥିବା ତେଲ କୂପର ମୁହଁ ପାଖରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୁଏ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଘାତତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ନିଆଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସମସ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା, ନିଆଁ ନିଜକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଲିଭିଯାଏ।
ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ବିନାଶକାରୀ ପଦ୍ଧତି ପରି ଶୁଭିପାରେ, ଏହା ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ବିସ୍ଫୋରକକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା କୂପର ଗଠନକୁ ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରି ସିଧାସଳଖ ନିଆଁରେ ଆଘାତ କରେ।
ସ୍ଥାନ ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ, କୂଅ ଏବଂ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଉପକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ନିଆଁ ଲିଭିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧାତୁ ଗଠନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ରହିଥାଏ। ଅଞ୍ଚଳକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ପୁନର୍ବାର ଜଳିବ ନାହିଁ।
ନିଆଁ ଲିଭିଯିବା ପରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କୂପର ମୁଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସର ପ୍ରବାହକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରି ଲିକର ଉତ୍ସକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।