ପାକିସ୍ତାନରେ କିପରି ପ୍ରମାଣ ହୁଏ ନାଗରିକତା, ସେଠାରେ କେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ସରକାର
ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେଉଁଠାରେ ନାଗରିକତା ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ।
ଭାରତ ପରି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଧାର କିମ୍ବା ପାସପୋର୍ଟ ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନର କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକତାର ସରକାରୀ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।
୧୮ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ନାଗରିକତାର ଆଇନଗତ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଚିପ୍-ଆଧାରିତ ସ୍ମାର୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଜାତୀୟ ପରିଚୟପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରେ। ଏହା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ସରକାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସେବାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ପରିଚୟ ଜାଲିଆତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ।
୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶିଶୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ‘B-ଫର୍ମ’ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏକ ଚିପ୍-ଆଧାରିତ ଜୁଭେନାଇଲ୍ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ବିଦେଶୀ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର (NICOP) ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଧାରଣ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭିସା ବିନା ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ବିବାହ, ନିବେଶ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକତା ହାସଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇମିଗ୍ରେସନ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଆନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ଡାଟାବେସ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରାଧିକରଣ ପାକିସ୍ତାନର କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ନାଗରିକ ଡାଟାବେସ୍ ପରିଚାଳନା କରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ନାଗରିକତା ଆଇନ, ୧୯୫୧ ଅଧୀନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ସ୍ମାର୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜଡ୍ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଫର୍ମ-ବି, କିଶୋର କାର୍ଡ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଜାରି କରେ।