ଦେଶରେ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରହିଛି PNG? ଏହାକୁ କିପରି ଷ୍ଟୋର କରାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

ଭାରତ ପାଖରେ କେତେ ଦିନର PNG ଷ୍ଟକ ଅଛି?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରୋଷେଇ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଇନ୍ଧନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଭାବ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ – LPG, CNG, ଏବଂ PNG – ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା।

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଦେଶର ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 25,000 LPG ବିତରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଙ୍କଠାରୁ ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସର କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପାଇପ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (PNG) ଏବଂ ସଙ୍କୁଚିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (CNG) ର ଯୋଗାଣ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ PNG କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ PNG ଭଣ୍ଡାରର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଜାଣିବା।

PNG କିପରି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଏ: LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପରି, PNG ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଏକକ କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପାଇପଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

PNG ମୁଖ୍ୟତଃ ମିଥେନ ଧାରଣ କରିଥାଏ; ଏହା ଭୂତଳ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ, ଏହି ଗ୍ୟାସ ପାଇପ ଲାଇନର ଏକ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ କରାଯାଏ, ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଘର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଏ। ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ଜଳ ଯୋଗାଣ ନେଟୱାର୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଇପଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି: ଭାରତ ସହର ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ PNG ଯୋଗାଣକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପଲାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏପରି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପାଇପଲାଇନ୍ ହେଉଛି ହାଜିରା-ବିଜୟପୁର-ଜଗଦୀଶପୁର (HVJ) ପାଇପଲାଇନ୍, ଯାହା GAIL (ଇଣ୍ଡିଆ) ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।

ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ: ଯେହେତୁ PNG ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଣ କରାଯାଏ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ – LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପରି। ଗ୍ୟାସ୍ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ପାଇପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ।

ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ। ସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଯୋଗାଣ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ପାଇପଲାଇନ୍‌ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାପକୁ ଉତ୍ତମ ସଠିକତା ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ସିଟି ଗେଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ନିୟାମକ ଷ୍ଟେସନ୍ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ, ଆବାସିକ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ନିରାପଦ ଚାପ ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖେ, ଯାହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକାଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ର ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ।

ଭାରତରେ ଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତି: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ମୋଟ ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 74 ଦିନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପରିଷ୍କୃତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦର ଷ୍ଟକ ରହିଛି। ଏହି ଷ୍ଟକ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାଧାରୁ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଫର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।

