କୋମାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ପର୍ମ କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ? କେତେ ମହଙ୍ଗା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦେହରୁ ସ୍ପର୍ମ ବାହାର କଲାପରେ ଏହା କେତେ ଦିନ ସତେଜ ରହେ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ସେହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋମାକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ବାହ୍ୟ ଜଗତ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ହୋଇଯାଏ; ହେଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରହେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାୟ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାତୃତ୍ୱର ଆଶା ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଚିକିତ୍ସା କୌଶଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଛି ଯାହା ରୋଗୀ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଣୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ:
ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନା ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଏକ ମାମଲାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୈନିକ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ।
‘ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ’ ରୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ବିଚାରପତି ପୁରୁଷୈନ୍ଦ୍ର କୁମାର କୌରବ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଲିଖିତ ସମ୍ମତି ନଥିବା କାରଣରୁ ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଯେହେତୁ ଦମ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ IVF ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ‘ସହାୟକ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଇନ, ୨୦୨୧’ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ସମ୍ମତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି।
ସର୍ଜିକାଲ ସ୍ପର୍ମ ରିଟ୍ରିଭାଲ୍ ଟେକନିକ୍ କ’ଣ:
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁରୁଷ କୋମାରେ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ‘ସର୍ଜିକାଲ୍ ସ୍ପର୍ମ ରିଟ୍ରିଭାଲ୍’ (SSR) ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଏହା ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଜଣେ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବାହାର କରନ୍ତି।
ଏହି କୌଶଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି।
PESA ଏବଂ TESA ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ମୁଖ୍ୟତଃ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି PESA (ପର୍କ୍ୟୁଟେନିୟସ୍ ଏପିଡିଡାଇମାଲ ସ୍ପର୍ମ ଆସ୍ପିରେସନ୍), ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରି ‘ଏପିଡିଡାଇମିସ୍’ (ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଳୀ) ରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବାହାର କରାଯାଏ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ୍ଧତିଟି TESA (ଟେଷ୍ଟିକୁଲାର ସ୍ପର୍ମ ଆସ୍ପିରେସନ) ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡାକ୍ତର ଟେଷ୍ଟିକୁଲାର ଟିସୁରେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ରୋଗୀ ଯେପରି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ନ କରନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିସ୍ତେଜ ପ୍ରଭାବରେ କରାଯାଏ।
ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ବାୟୋଲଜିକାଲ କ୍ଲକ:
କୋମା କିମ୍ବା ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚେତାଶୂନ୍ୟତା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁର ୪୮ ରୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ (ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ)।
ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଏ, ତେବେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆଇନଗତ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ପଦ୍ଧତି କ’ଣ:
ଥରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଫଳତାର ସହ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ବରଂ ‘କ୍ରାଇଓପ୍ରିଜର୍ଭେସନ’ ନାମକ ଏକ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ ତାପମାତ୍ରାରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଫ୍ରିଜ କରାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀ IVF କିମ୍ବା ICSI ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ଫ୍ରିଜଡ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ତରଳାଇ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୂଲ୍ୟ କେତେ:
ଭାରତରେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ସ୍ପର୍ମ ରିଟ୍ରିଭାଲ୍ (SSR) ର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସାଧାରଣତଃ, PESA କିମ୍ବା TESA ଭଳି ମୌଳିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ମାମଲାଟି ଜଟିଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କୌଶଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯେପରିକି ‘ମାଇକ୍ରୋ-TESE’, ଯାହା ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ବ୍ୟବହାର କରେ ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ୧.୨ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ସର୍ଜନଙ୍କ ଫି, ହସ୍ପିଟାଲ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ସହର ଉପରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ:
ଏହି କୌଶଳର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ସହର କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭଳି ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଡ଼ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରେ, ଏକ ICSI ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଯାହା ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ। କିନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଦାତବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ହାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ।