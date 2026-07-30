ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କିପରି କରାଯାଏ? ସେଟେଲାଇଟ୍, ରାଡାର ନା AI… କେଉଁ ଜିନିଷର ହୁଏ ବ୍ୟବହାର
ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କିପରି କରାଯାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ କିମ୍ବା ଖରା ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ଲାଗେ।
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପଛରେ ବିଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ବିଜ୍ଞାନ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିଥାଏ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମେଘ ବର୍ଷିବ କି ଝଡ଼ ଆସିବ, ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କେବଳ ଅନୁମାନ ଆଧାରରେ କରେନାହିଁ। ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଥିବା ଉପଗ୍ରହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଡାର, ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ବୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଉପକରଣର ସହାୟତା ନିଆଯାଏ।
ଡପ୍ଲର ୱେଦର ରାଡାର: