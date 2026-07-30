ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ? ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କିପରି କରାଯାଏ? ସେଟେଲାଇଟ୍, ରାଡାର ନା AI… କେଉଁ ଜିନିଷର ହୁଏ ବ୍ୟବହାର

ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କିପରି କରାଯାଏ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଦେଖୁ ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବ କିମ୍ବା ଖରା ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ଲାଗେ।

କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପଛରେ ବିଶ୍ୱର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ବିଜ୍ଞାନ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିଥାଏ।

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ମେଘ ବର୍ଷିବ କି ଝଡ଼ ଆସିବ, ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କେବଳ ଅନୁମାନ ଆଧାରରେ କରେନାହିଁ। ବରଂ ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଥିବା ଉପଗ୍ରହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଡାର, ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ବୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ…

‘ମୋ ହୃଦୟରେ ବଙ୍ଗ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ବାଡ଼…

Uttarakhand Govt.

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଉପକରଣର ସହାୟତା ନିଆଯାଏ।

ଡପ୍ଲର ୱେଦର ରାଡାର:

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପାଣିପାଗର ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡପ୍ଲର ୱେଦର ରାଡାର ଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ରହିଛି।

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଡାର ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ରୁ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମେଘ ଓ ପାଣିପାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଥାଏ।

ଏହି ରାଡାର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ତରଙ୍ଗ ପଠାଏ। ଏହି ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମେଘ ଭିତରେ ଥିବା ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ସହ ଧକ୍କା ଖାଇ ପୁଣି ରାଡାରକୁ ଫେରିଆସେ।

ଫେରିଥିବା ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ମେଘର ଗତି, ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଝଡ଼ର ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ IMD ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିପାରେ।

ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖେ ଉପଗ୍ରହ:

ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଥିବା ନିଜର ଆଧୁନିକ ପାଣିପାଗ ଉପଗ୍ରହ ଉପରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ୧୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଚ୍ଚ-ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍‌ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତାଜା ତଥ୍ୟ ପଠାଇଥାଏ।

ଏହି ଉପଗ୍ରହ ତଥ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମେଘର ଗଠନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ, ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବାୟୁଚାପର ମୁହୂର୍ତ୍ତକାଳୀନ ସୂଚନା ପାଇଥାନ୍ତି।

ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଗତିବିଧି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ପରି ବଡ଼ ପାଣିପାଗୀୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ଏହି ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମେରୁଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଥାଏ।

ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ୍:

ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଓ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟ ସହିତ ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ମିଳୁଥିବା ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଶହ ଶହ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ୍ର ଏକ ବ୍ୟାପକ ନେଟୱର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିନା ବିରତିରେ ନିଜ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ପବନର ପ୍ରକୃତ ବେଗ ଏବଂ ଦିଗ ଭଳି ସୂଚନାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବେ ନିରନ୍ତର ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଘଟୁଥିବା ପାଣିପାଗୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତୁରନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ।

ୱେଦର ବାଲୁନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯାଞ୍ଚ:

ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପର ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ୱେଦର ବାଲୁନ୍‌ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ।

ଏହି ବଡ଼ ବାଲୁନ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ସେନ୍ସର ଲାଗିଥାଏ। ବାଲୁନ୍‌ ଯେପରି ଉପରକୁ ଉଠେ, ସେପରି ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିତିକୁ ମାପିଥାଏ।

ଏହି ୱେଦର ବାଲୁନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା, ବାୟୁଚାପ, ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଓ ପ୍ରବାହର ଧାରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତୁରନ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ।

ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ବୁଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର:

ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସମୁଦ୍ର ଉପରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବାରୁ, ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସି ବୁଏ ନେଟୱର୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ।

ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାସୁଥିବା ଏହି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା, ତରଙ୍ଗର ଉଚ୍ଚତା, ପବନର ବେଗ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଥାଏ।

ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସୃଷ୍ଟି, ଏହାର ଗତିପଥ ଓ ତୀବ୍ରତା, ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଗତିବିଧିକୁ ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଆକଳନ କରି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି।

ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI)ର କମାଲ:

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅପନାଇଛି। ଏଥିରେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଜଟିଳ ଗାଣିତିକ ସମୀକରଣରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ।

ଏହାପରେ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସିମୁଲେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଯାହା ଆଧାରରେ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଓ ସଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଏବଂ ବିଗ୍ ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ ର ସହାୟତା ନିଆଯାଉଛି।

AI ଉପଗ୍ରହ, ଡପ୍ଲର ୱେଦର ରାଡାର, ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱେଦର ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ତଥ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ AIର ସହାୟତାରେ ସେହି କାମ ମାତ୍ର ୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ସଠିକ୍ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ…

‘ମୋ ହୃଦୟରେ ବଙ୍ଗ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ବାଡ଼…

ଗ୍ରାହକ ନିରାଶ, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର

ହଙ୍ଗାମା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା; ଅପରାଧୀକ ରେକର୍ଡ…

1 of 29,622