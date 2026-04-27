ଇରାନର ଶହ ଶହ ମିସାଇଲକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ !
ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ୟୁଏଇ (UAE) ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନିଜର ‘ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍’ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତୟନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ‘ଏକ୍ସିଓସ୍’ (Axios) ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଓ ସାମରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି।
ଏହାର ଜବାବରେ, ୟୁଏଇ (UAE) ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ତାହାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ‘ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍’ (Iron Dome) ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ୍ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସୁଥିବା ଅନେକ ବିପଦ ବା ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ‘ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍’ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ୟୁଏଇ (UAE) ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଶହ ଶହ ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଧାବାଟରେ ନଷ୍ଟ (intercept) କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିଛି।
ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନିଜର ‘ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍’ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶକୁ ପଠାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ୟୁଏଇ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଦେଶ ପାଲଟିଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୟୁଏଇ (UAE) ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅଧିକ ନିକଟତର କରିଛି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆବୁଧାବିର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସହାୟତାକୁ ସେମାନେ କେବେବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
ଇସ୍ରାଏଲ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ କେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବା ସହଯୋଗୀ, ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।