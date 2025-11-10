ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଘାଇଲା କରୁଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ; ଚିନ୍ତା ବ୍ଯକ୍ତ କଲାଣି WHO…
ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ବିଗାଡୁଛି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଲା ସବୁ ସତ। ବ୍ରେନର ମନେରଖିବା କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି ଏହି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ଯ।
ପିଜା, ବର୍ଗର ଓ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ଏହାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ଏପରି କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଜଣା ପଡିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଶ ଉଡିଯିବ।
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି: WHO ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୃଦରୋଗ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏପରି ସମସ୍ଯା ଦେଖାଦେଉଛି ।
ଆମେରିକୀୟ ଆଲଜାଇମର ଆସୋସିଏସନର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ଡିମେନ୍ସିଆ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ଏହା ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହା ମନେ ରଖିବାର କ୍ଷମତା, ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପେର ଜଙ୍କ ଫୁଡର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନକୁ ବିଗାଡିଥାଏ: ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାଲୋରୀ ଯୁକ୍ତ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗଠନ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ମନେରଖିବା ସହ ଶିକ୍ଷିବା ପାଇଁ ସାହର୍ଯ୍ଯ କରିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ସେବନ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରେ ଥିବା ନ୍ୟୁରନ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ନ୍ଯୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ବିଗାଡିଦିଏ: ଅଧିକ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ନ୍ଯୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ବିଗାଡି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ଯ କରିଥାଏ।
ଅଧିକ କ୍ଯାଲୋରି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ଯ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଡୋପାମାଇନର ମାତ୍ରା ବଢାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଅଭ୍ଯାସରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ମଜବୁର କରିଦିଏ। ଏଣୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଥରେ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ: ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାଲୋରୀ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଡିପ୍ରେସନ୍, ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
ଏହା ବ୍ଯବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ: ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାଲୋରୀ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଚିଡିଚିଡାପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କର ସେହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯାହା ମଣିଷର ଇମୋସନ ଓ ବ୍ଯବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)