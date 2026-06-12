ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ବିନା ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହୋଇଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ
ନଖାଇ ନପିଇ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ମଣିଷ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରକୃତି ମାନବ ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ଏବଂ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣିର ଏକ ବୁନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ହେଲେ, ଏହି ସହନଶୀଳତାର ଏକ ସୀମା ଅଛି; ଥରେ ସେହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଗବେଷଣାରୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ବିନା ଶରୀର କେତେ ସମୟ ଜୀବନର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଜଳାଇ ରଖିପାରିବ ତାହା ବୁଝିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ମଣିଷ ଶରୀର ପାଣି ବିନା ହାର ମାନିଯାଏ:
ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାଣି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ବିନା ମାତ୍ର ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରେ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଘନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପାଣି ବିନା ମାତ୍ର ତିନି ଦିନ ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ମସ୍ତିଷ୍କ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ।
ଜୀବନ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯାଏ:
ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ବୃକକ୍ ରକ୍ତ ଛାଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ।
ଗୁରୁତର ନିର୍ଜଳନ ଯୋଗୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଫଳ ହୁଏ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ‘ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଅର୍ଗାନ ଫେଲ୍ୟୁଅର’ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ।
ପାଣି ପିଇ ଲମ୍ୱା ସମୟ ଚାଲିପାରିବ ଜୀବନ:
ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏକ ରୁ ଦୁଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୬୦ ଦିନ। ଖାଦ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ସଂରକ୍ଷିତ ଚର୍ବି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ବାହ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବିନା ମଧ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାରି ରଖିଥାଏ।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଚର୍ବି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ଭାଙ୍ଗି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରେ:
ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯାଏ। ବାହ୍ୟ ଇନ୍ଧନର ଅଭାବ ହେତୁ ଶରୀରରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ପ୍ରଥମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ପରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଚର୍ବି ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଯେତେବେଳେ ଚର୍ବି ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀର ନିଜର ମାଂସପେଶୀ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତରଳାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଭିତର କଙ୍କାଳ ପରି ହୋଇଯାଏ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ ସହିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ:
ଅନାହାରର ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋଟ ଶରୀର ଓଜନ ଏହାର ମୂଳ ସ୍ତରଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଆସନ୍ନ ହୋଇଯାଏ।
ଏପରି ପ୍ରବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଗୁରୁତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କୁପୋଷଣର କାରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରେ। ମାଂସପେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ।
ଶେଷ ଫଳାଫଳ ପାଗ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:
ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ବିନା ବଞ୍ଚିବାର ସମୟସୀମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନୁହେଁ; ବରଂ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅଧିକ ଶରୀର ଓଜନ କିମ୍ବା ଶରୀରର ଚର୍ବିର ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବେ।
ଏହା ସହିତ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ସହନଶକ୍ତି ସ୍ତର ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ପାଗରେ ଶରୀର ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ହରାଇଥାଏ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର ଆରମ୍ଭକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ।