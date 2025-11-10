ଜାଣନ୍ତି କି କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ଡାକ୍ତର କେମିତି କୁହନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି?
Cancer Life Expectancy: କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇପାରେ। ରୋଗୀମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। କର୍କଟ ରୋଗ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହା ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ଦୀର୍ଘ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଔଷଧର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗେ।
ମଣିଷ ଜୀବନଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅନୁଭବ କରେ। ତଥାପି, ଚିକିତ୍ସା, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଏବଂ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି।
ଏହି ତାଲିକାରେ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ସୋନାଲି ବେନ୍ଦ୍ରେ, ମହିଳା ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମନୀଷା କୋଇରାଲା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତାହା କର୍କଟ ରୋଗର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବୟସ, କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ କର୍କଟ ରୋଗ ପରେ ଜଣେ ରୋଗୀ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।
କର୍କଟ ରୋଗ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଣେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ ଏହା ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେପରିକି କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରକାର, ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ରୋଗୀଙ୍କ ବୟସ, ଚିକିତ୍ସାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ।
କର୍କଟ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ସାଧାରଣତଃ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ହାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା। ତଥାପି, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ରୋଗୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି।
ବିଭିନ୍ନ କର୍କଟ ରୋଗରେ ବଞ୍ଚିବାର ବୟସ: ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏବଂ ସ୍ତରର କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ୫ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିଛି କର୍କଟ ରୋଗ, ଯେପରିକି ଅଣ୍ଡକୋଷ କର୍କଟ, ଥାଇରଏଡ୍ କର୍କଟ ଏବଂ ଚର୍ମ ମେଲାନୋମା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ହାର ୯୦% ରୁ ଅଧିକ। ଅଗ୍ନାଶୟ କର୍କଟ, ମସ୍ତିଷ୍କ କର୍କଟ ଏବଂ ଯକୃତ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ହାର ପ୍ରାୟ ୧୦-୧୫%।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବଞ୍ଚିବା ହାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ କର୍କଟ ରୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ବୟସ, ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅଧିକ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ।
ଜଣେ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ: ବଞ୍ଚିବା କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଟିସୁରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଅଛି, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା (ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ), ରୋଗୀର ବୟସ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା, ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ଜୈବିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏକ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ: ଯଦି କାହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ୫ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ୯୦% ରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ତଥାପି, ଯଦି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଳମ୍ବରେ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, କର୍କଟ ରୋଗ ପରେ ଜୀବନକାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଅନେକ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସାଧାରଣ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇନପାରେ।