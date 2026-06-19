ଖାଦ୍ୟ ବିନା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ମଣିଷ, ଜାଣନ୍ତୁ ଅନାହାର ସମୟରେ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ଘଟିଥାଏ
ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ମଣିଷ
Food Starvation Effects: ମାନବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଶରୀରରେ କିଛି ଏମିତି ତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯାହା ତାକୁ ଭୋକ ସମୟରେ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପାଣି ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ, ତେବେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଅନେକ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରିବେ। ହେଲେ, ଦିନେ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ସରିଗଲେ, ଅନାହାର ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଜରୁରୀ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ।
ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରେ?
ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୬୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନାହାର ସମୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ବୟସ, ଶରୀରର ଓଜନ, ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଦୁଇଟିଯାକ ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟାନକ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବିତ ରହିବାର ଅବଧି ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇଯାଏ, କାରଣ ଜଳହୀନତା ବା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି।
ଅନାହାର ବା ଭୋକ ସମୟରେ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ ହୋଇଥାଏ?
ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ଶରୀର ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିବା ସହ କେତେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଲିଭର ଏବଂ ମାଂସପେଶୀରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ହେଉଛି ସଂରକ୍ଷିତ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଏକ ରୂପ, ଯାହା ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଭଣ୍ଡାର ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଶରୀରକୁ ଜରୁରୀ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସଚଳ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଗ୍ଲାଇକୋଜେନ୍ ଭଣ୍ଡାର ସରିବାର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଚର୍ବି ବା ଫ୍ୟାଟ୍ କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ‘କିଟୋନ୍ ବଡି’ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶରୀରର ଓଜନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, କାରଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଚର୍ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗେ।
ଯେତେବେଳେ ଚର୍ବି ଭଣ୍ଡାର ଅତି ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ, ଶରୀର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଚର୍ବି ବଦଳରେ ଶରୀର ଏବେ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରୁ ମାଂସପେଶୀର ଟିସୁ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ହୃଦୟ, ଫୁସଫୁସ, ଲିଭର, କିଡନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀର କୁପୋଷଣ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ।
ଭୋକ କେତେବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ?
ଭୋକ ବା ଅନାହାର ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସାଜିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତା’ର ସାଧାରଣ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଶରୀରର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପୋଷଣ ସହାୟତା ବିନା ସୁସ୍ଥ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ।
ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର
ଅନାହାର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଅର୍ଗାନ ଫେଲିୟର ବା ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହେବା। ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବିନା କିଡନୀ, ଲିଭର ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ଭଳି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସନ୍ତି। ଏହାପରେ ବଞ୍ଚିରହିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ।
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭୋକିଲା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମାଂସପେଶୀର ଟିସୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ହୃଦ୍ପେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅନିୟମିତ ହୋଇପାରେ, ରକ୍ତ ପମ୍ପ କରିବା କ୍ଷମତା କମିଯାଏ, ରକ୍ତଚାପ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ହୃଦୟ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ।