ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମ୍ନାରେ କେତେଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ଇରାନ? ଉଭୟଙ୍କ ସାମରିକ ଶକ୍ତି କେତେ
କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଅଧିକ କ୍ଷମତା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଛି। ଆଜି, ଶନିବାର ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ଇରାନର ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ପରେ, ପୁରା ଅଞ୍ଚଳର ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ବ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ତେହେରାନ, ଇସଫାହାନ, କୋମ ଏବଂ ଖୋରମବାଦ ସମେତ ଅନେକ ସହର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଚି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନି ତେହେରାନରେ ନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି।
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚୁପ୍ ବସିନି ଇରାନ। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପାଲଟା ଯବାବ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆମେରିକାର ଏୟାର ବେସ୍ ଉପରେ ହମଲା କରିବା ସହ ଘନ ଘନ ମିଶାଇଲ ମାଡ଼ କରୁଛି ଇରାନ। ଯେଉଁଥିରେ ଏପରି ପ୍ରତିତ ହେଉଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନେବନି ତ?
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ ତେବେ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବ।
ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲରେ ସୈନିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଏ ଆଗରେ:
ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ କଥା ଆସେ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଇରାନର ସକ୍ରିୟ ସୈନିକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ। ଇରାନରେ ପ୍ରାୟ ୬,୦୦,୦୦୦ ସକ୍ରିୟ ସୈନିକ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩,୫୦,୦୦୦ ରିଜର୍ଭ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରାୟ ୧,୭୦,୦୦୦ ସକ୍ରିୟ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ୪୫୦,୦୦୦ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ରିଜର୍ଭ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦିଓ ଇରାନର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଭଲ ମନେହୁଏ, ତାଲିମ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ବାୟୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ କିଏ ମଜବୁତ:
ବାୟୁସେନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ F-୩୫ ପରି ଗୁପ୍ତ ଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଜେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାଡାରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନ ପାଖରେ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନେକ ଜେଟ୍ ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍। ଇରାନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ, ଏହାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁ ମୁକାବିଲାରେ ଇରାନ ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍।
ଏହା ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜର ହଜାର ହଜାର ମିସାଇଲ୍ ଅଛି, ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଇସ୍ରାଏଲର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଉନ୍ନତ, କିଛି ମିସାଇଲ୍ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।
ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ:
ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ୍ କଥା ଆସେ, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇରାନ ତୁଳନାରେ ଏହାର ସାମରିକ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୪୬.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହା ଆମେରିକାରୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇରାନର ଏକ ସୀମିତ ବଜେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ରଣନୀତି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଇସ୍ରାଏଲର ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଭଳି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର କ୍ଷମତା ରଖିଛି।
ଇରାନ ପାଖରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ରୁଷୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁଳନାରେ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।