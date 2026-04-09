ଭାରତରେ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ ଶେଖ ହାସିନା? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ନିୟମ

ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତେଜନା ପରେ, ଢାକା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଲିଲୁର ରହମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ।

ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଭାରତ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବ।

ରହଣି ଅବଧି କେତେ: ଭାରତ ଶେଖ ହାସିନାଙ୍କୁ ଦେଶରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ରହଣିର ଅବଧି ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବିବେଚନା ଏବଂ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଶନି-ରାହୁଙ୍କ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୧୦…

ଫୋନ୍‌ରେ ଅଛି କି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ? ସିଧା ଘରୁ…

ଭିସାରୁ ବାସସ୍ଥାନ ଅନୁମତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ତାଙ୍କର କୂଟନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ତାଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାଙ୍କ ରହଣିକୁ ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏହା ମୂଳତଃ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଅନୁମତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦିଓ ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଆଶ୍ରୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ: ବାଂଲାଦେଶ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତଥାପି, ଭାରତ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦାବିକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ, ଯଦି ମାମଲାଟି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱଭାବର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏବଂ ଯଦି ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଥାଏ।

ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ : ଯଦି ଅନୁରୋଧକାରୀ ଦେଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଭାରତ ମାନବିକତା ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ମନା କରିପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ମାନବାଧିକାର ନୀତି ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ, ଯଦିଓ ଭାରତରେ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନାହିଁ।

ଭାରତରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆଇନ ନାହିଁ: ଭାରତ ୧୯୫୧ ଶରଣାର୍ଥୀ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଆଇନ ନାହିଁ। ବରଂ, କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ।

ଶନି-ରାହୁଙ୍କ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୧୦…

ଫୋନ୍‌ରେ ଅଛି କି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ? ସିଧା ଘରୁ…

ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାତି ଢାକିବାକୁ ଦେବାକୁ…

ହ୍ୱାଟସଆପ୍‌ରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ : ବିନା…

1 of 29,056