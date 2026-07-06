ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ?

By Jyotirmayee Das

Body Decomposition: ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ । ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଏବଂ କବରରେ ପୋତିବା ପରେ ହାଡ଼ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏଥିରେ ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା, ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ କଫିନ୍ ର ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ମୃତ୍ୟୁର ତୁରନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଶରୀର ପଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଶରୀରର ନରମ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଚର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । କିଛି ମାସରୁ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ କେବଳ କଙ୍କାଳ ବା ହାଡ଼ ବାକି ରହିଥାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱର ଏହି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ,…

ମୋବାଇଲ୍ ରେ ପଶିଯାଇଛି କି ବର୍ଷାପାଣି,…

ହାଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ?

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷର ହାଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟ ୫୦ ରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ତେବେ ଏହା କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ସୀମା ନୁହେଁ । ଯଦି ମାଟି ଶୁଖିଲା ଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ହାଡ଼ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ ।

ଅପରପକ୍ଷରେ, ଗରମ ଏବଂ ଓଦାଳିଆ ପାଣିପାଗରେ ଶରୀର ଏବଂ ହାଡ଼ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟିର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ?

ମାଟିରେ ଶରୀର ମିଶିବାର ଗତି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି:

  • ମାଟିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହାର ଅମ୍ଳତା
  • ଆଖପାଖର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପାଣିପାଗ
  • ମାଟିରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଓଦାଭାବର ସ୍ତର
  • ଅମ୍ଳଜାନର ଉପଲବ୍ଧତା
  • କବରର ଗଭୀରତା
  • କଫିନ୍‌ଟି କାଠର ନା ଧାତୁର

ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ କି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା?

ଆଦୌ ନୁହେଁ । ବିଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ କେଉଁଠି ଶରୀର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାକୁ କେତେକ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗିଯାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶରୀର ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଓ ଆଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଚିଯାଏ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ମାଟିରେ ମିଶିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ । ସମୟ ସହିତ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶକ୍ତ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ହେବାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱର ଏହି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ,…

ମୋବାଇଲ୍ ରେ ପଶିଯାଇଛି କି ବର୍ଷାପାଣି,…

ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସମୁଦ୍ର କୂଳ: ଦିନରେ…

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଓଜନର ମେଘ ଆକାଶରୁ କାହିଁକି…

1 of 25,979