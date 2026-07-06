ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ହାଡ଼ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ?
Body Decomposition: ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ । ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଏବଂ କବରରେ ପୋତିବା ପରେ ହାଡ଼ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡିକମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏଥିରେ ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତା, ତାପମାତ୍ରା, ଆର୍ଦ୍ରତା, ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ କଫିନ୍ ର ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ମୃତ୍ୟୁର ତୁରନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଶରୀର ପଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରଥମେ ଶରୀରର ନରମ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଚର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ । କିଛି ମାସରୁ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାଂସପେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ କେବଳ କଙ୍କାଳ ବା ହାଡ଼ ବାକି ରହିଥାଏ ।
ହାଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗେ?
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷର ହାଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟ ୫୦ ରୁ ୮୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ତେବେ ଏହା କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ସୀମା ନୁହେଁ । ଯଦି ମାଟି ଶୁଖିଲା ଥାଏ, ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ହାଡ଼ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ ।
ଅପରପକ୍ଷରେ, ଗରମ ଏବଂ ଓଦାଳିଆ ପାଣିପାଗରେ ଶରୀର ଏବଂ ହାଡ଼ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟିର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।
କେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ?
ମାଟିରେ ଶରୀର ମିଶିବାର ଗତି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରିକି:
- ମାଟିର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହାର ଅମ୍ଳତା
- ଆଖପାଖର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପାଣିପାଗ
- ମାଟିରେ ଥିବା ଆର୍ଦ୍ରତା ବା ଓଦାଭାବର ସ୍ତର
- ଅମ୍ଳଜାନର ଉପଲବ୍ଧତା
- କବରର ଗଭୀରତା
- କଫିନ୍ଟି କାଠର ନା ଧାତୁର
ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ହୋଇଥାଏ କି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା?
ଆଦୌ ନୁହେଁ । ବିଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ମାଟିର ସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ କେଉଁଠି ଶରୀର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବାକୁ କେତେକ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗିଯାଏ । ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶରୀର ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଓ ଆଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଚିଯାଏ ।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶରୀରର ମାଟିରେ ମିଶିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ । ସମୟ ସହିତ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶକ୍ତ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ସମୟ ନେଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ହାଡ଼ ପାଉଁଶ ହେବାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।