ବିଷରେ ରାଜା, ହେଲେ ଆୟୁଷରେ ଅଜଗରଠାରୁ ପଛରେ! କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚେ ଅହିରାଜ?

ବିଷାକ୍ତ ହେଲେ ବି ଆୟୁଷରେ ଅଜଗରଠାରୁ ହାରିଯାଏ ଅହିରାଜ

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଅହିରାଜ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ସାପ ଅଟେ । ଏହି ସାପ ନିଜର ଆକାର, ଭୟଙ୍କର ବିଷ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଅହିରାଜର ଆୟୁ କାଳ କେତେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଅହିରାଜ ସାପର ଆୟୁକାଳ ପାଖାପାଖି ୨୦ ବର୍ଷ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଆୟୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମାନ ରହିନଥାଏ । ଶୀକାରିଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ରୋଗ ଏବଂ ମଣିଷଙ୍କର ଦଖଲକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଜୀବ ଉପରେ ଅନେକ ବିପଦ ଘେରି ରହିଥାଏ ।

ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଥର ଅହିରାଜର ଆୟୁ କମିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ସେହିଭଳି ଯଦି ଅହିରାଜକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ ଯେପରି ଚିଡିଆଖାନା, ବିଶେଷଜ୍ଞ କେନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ଆୟୁ ଉପରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଆବାସ ମିଳେ ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଆୟୁକାଳ ୨୨-୨୫ ବର୍ଷ ବା ଆହୁରୀ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ ।

କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅହିରାଜ ୩୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଏତେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଂଚିକି ରଖିବା ମାତ୍ର କମ୍ ଦେଖା ଯାଇଛି । ଅହିରାଜର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ଏହା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ସାପଙ୍କୁ ନିଜ ଆହାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହାର ଭୋଜନ ଏବଂ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଆୟୁ କାଳ ଉପରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଯଦି ଏହି ସରିଶୃପକୁ ସିଠକ ମାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ମିଳେ ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରୀ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ । ଏହି ସାପ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସରିଶୃପ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ତୁଳନାରେ ଅଜଗର ପଛରେ ରହିଯାଇଛି । ଅଜଗର ଭଳି ସାପ ଏମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷ ବଂଚନ୍ତି । ଏହି ସାପ ଯେତେ ବିଷଧର ସେତେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ; ଏବଂ ଏହାର ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ ଏହି କଥା ଗୁଡିକ ଏହାକୁ ଆହୁରୀ ଖାସ କରାଏ ।

