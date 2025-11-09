ଜାଣନ୍ତି କି, କେତେ ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଜୀବିତ ରୁହେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ସ୍ଵପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିବେ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ମୟୂର ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରେ। ଏହାର ସୁନ୍ଦର ପୁଚ୍ଛ, ନାଚ ଏବଂ ସୁମଧୁର ଡାକ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଜୀବିତ ରୁହେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମୟୂର ସାଧାରଣତଃ ୨୦ ରୁ ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଏହା ତା’ର ଯତ୍ନ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଜଙ୍ଗଲୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମୟୂରମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପାଗ ଏବଂ ଶିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି।
ପୋଷା ମୟୂରମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଟିକେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେମାନେ ୨୫ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ।
ଭାରତରେ ମୟୂରକୁ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଏ।
ମୟୂରମାନେ ଶସ୍ୟ, ଫଳ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ଛୋଟ ଜୀବ ଖାଆନ୍ତି। ଏକ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁକୁ ଉନ୍ନତ କରେ।
ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ପାଗ ମୟୂରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଏକ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବେଶ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ।
ଯଦି ମୟୂରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଏବଂ ନିୟମିତ ଟୀକାକରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ।
ମୟୂରର ଜୀବନକାଳ ତା’ର ଯତ୍ନ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସଠିକ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପକ୍ଷୀ ୨୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରିବ।