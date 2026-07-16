ମଣିଷଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହାତୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି! ଜାଣନ୍ତୁ ଏମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ କାହିଁକି ଭୁଲନ୍ତିନି
ଖୋଜି ଖୋଜି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତି ହାତୀ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ନେପାଳର ଚିତୱାନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଣିଷ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧୁର୍ବେ ନାମକ ଏକ ହାତୀ ୧୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ହାତୀଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପରିବାରଟି ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ ନଅ ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଏତେ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ହାତୀର ସ୍ମୃତି କେତେ ଦିନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସତ୍ୟ କି ହାତୀ କେବେ ତା’ର ଶତ୍ରୁକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ।
ହାତୀର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି:
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ୩୦ ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ଲୋକ, ସ୍ଥାନ, ପଥ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ମନେ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।
ହାତୀମାନେ କାହିଁକି କେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ:
ହାତୀର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଠନ। ହାତୀମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼।
ଏଥିରେ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରି ଉଚ୍ଚ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯାହା ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାଲ୍ ଲୋବ୍, ଯାହା ଭାବନାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରେ। ମସ୍ତିଷ୍କର ଏହି ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସ୍ମୃତି ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ଉପାୟ:
ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି କେବଳ ବୁଦ୍ଧିମତା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ; ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିବାର ଯନ୍ତ୍ର। ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ମଣିଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଚରଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତି।
ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଆହତ କିମ୍ବା ଧମକ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ହାତୀ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ସତର୍କ କିମ୍ବା ପ୍ରତିରକ୍ଷାଶୀଳ ରହିପାରେ।
ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରାଣୀ:
ହାତୀମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଜଟିଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଗଠନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୟାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଅଭିଜ୍ଞତା ପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତି।
ଏହି ବୁଦ୍ଧିମତା ଯୋଗୁଁ ହାତୀମାନେ ପୂର୍ବ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରନ୍ତି।
GPS ବିନା ନାଭିଗେସନ୍:
ମରୁଭୂମି ହାତୀମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ସନ୍ଧାନରେ ବାର୍ଷିକ ୬୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିସ୍ତୃତ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ ଋତୁକାଳୀନ ଜଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରବାସ ପଥ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ନୌଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିନା ବିଶ୍ୱର କିଛି ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିବେଶରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।