କେଉଁ ଡାଲିକୁ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଭିଜାଯିବା ଉଚିତ? ଜାଣନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ସମୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡାଲି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଯଦି ଡାଲିକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ଡାଲିକୁ ତୁରନ୍ତ ରନ୍ଧାଯାଇ ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ଭିଜାଇ ପରେ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ।
କାରଣ ଯଦି ଡାଲିକୁ ଭିଜାଇ ପରେ (Soaked Pulses) ଖିଆଯାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଭଲ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରିଦିଏ ଏବଂ ପେଟ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ କରିପାରେ ।
କେଉଁ ଡାଲିକୁ କେତେ ସମୟ ଭିଜାଇବା ଉଚିତ-
ଚୋପାନଥିବା ଡାଲି- ମୁଗ ଡାଲି ଏବଂ ବିରି ଡାଲି ଭଳି ଚୋପା ନ ଥିବା ଡାଲିକୁ ଅତି କମରେ 30 ମିନିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ ଚେପା ଥିବା ଭଙ୍ଗା ଡାଲିକୁ ଅତି କମରେ 2 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏହା ଡାଲିର ତନ୍ତୁକୁ ନରମ କରିଥାଏ ।
ଚଣା ଡାଲି- ଏହା ଏକ କଠିନ ଡାଲି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅତି କମରେ 2 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା’ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ଉଚିତ ।
ଡାଲି – ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଲିରେ ଚୋପା ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ଡାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି କମରେ 6 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ।
ରାଜମା, ଚଣା, ଛୋଲେ – ଏହି ଡାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ରାତିସାରା ଭିଜାଇ ରଖିବା ଉଚିତ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ତେଜପତ୍ର, ଘନ କଞ୍ଚା ଏବଂ ଏକ ଲବଙ୍ଗ ସହିତ ଫୁଟାଇବାକୁ ରଖିବା ଉଚିତ । କିନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଲିରେ ହିଂ, ଅଦା ଏବଂ ଜିରାର ଏକ ତଡ଼କା ମିଶାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ । ଏହା ପେଟ ଫୁଲିବା ହ୍ରାସ କରେ ।