8th Pay Commission: ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ, ହୋଇପାରେ ୨୦୨୮ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ମିଳିନପାରେ!
କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ଉଚିତ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହାର ଆରମ୍ଭରେ ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ୧୬, ୨୦୨୫ ରେ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କମିଶନର ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ToR) ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
ଏହା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୟୁନିଅନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ୮ମ ବେତନ କମିଶନର ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ କ’ଣ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ?
କାହିଁକି ୨୦୨୮ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି: ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଯୌକ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ହେବାଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ।
ଯଦି ସମାନ ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆମକୁ ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ସମୟସୀମା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନର ସମୟସୀମା: ଷଷ୍ଠ ବେତନ କମିଶନ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୦୬ ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୦୮ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୦୮ ରେ, ସରକାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୬ ରୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ଗଠନ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୨୨୪ ମାସ ଲାଗିଥିଲା।
ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର ସମୟସୀମା: ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୪ ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ୨୦୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
କମିଶନ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୫ ରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସରକାର ଏହାକୁ ଜୁନ ୨୦୧୬ରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୧୬ ରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହାର ଗଠନ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩୩ ମାସ (୨ ବର୍ଷ ୯ ମାସ) ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟ କମିଶନ ହାରାହାରି ୨୩ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି: ଯଦିଓ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ ୧୬, ୨୦୨୫ ରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଟଓଆର ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ତାଲିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମିଶନ ଗଠନ ହୁଏ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହା ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ।
ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଚାର, ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତେଣୁ, ୨୦୨୮ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭବ।
ତଥାପି, ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବକେୟା ପାଉଣା ପାଇବେ।
ଏହି କମିଶନ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବେତନ କମିଶନ କେବଳ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଭତ୍ତା, ପେନସନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ବିଶେଷକରି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ସମୟରେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବୋଝକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ।
କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ପେନସନ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି: ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସପ୍ତମ କମିଶନର ଧାରା ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଅଷ୍ଟମ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଳମ୍ବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ୨୦୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୧୨ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଟିଓଆର ଏବଂ କମିଶନର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ, ଏହା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ୨୦୨୮ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନପାରେ।