ବ୍ରାଜିଲର ୨ ଲକ୍ଷ ଭାରତରେ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ବିଦେଶରେ କାମ କରିବା କିମ୍ବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେବା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ।

ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାଜିଲ କିମ୍ବା ବ୍ରାଜିଲୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହ ଜଡିତ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ।

ଆଜିର ହାରରେ, ୧ ବ୍ରାଜିଲିୟନ ରିଅଲ ପ୍ରାୟ ୧୫.୯୮ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାଜିଲରେ ୨ ଲକ୍ଷ ରିଅଲ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ରୋଜଗାର ପ୍ରାୟ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ।

ଏହି ପରିମାଣ ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଦେଶରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣର ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

ବ୍ରାଜିଲ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବିଶେଷକରି, ଆଇଟି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦୂର ଦେଶରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେବେ ବ୍ରାଜିଲ ବଜାର ୱେବ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନ୍, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭଳି ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ବିଦେଶରେ କାମ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ୨ ଲକ୍ଷ ରିଅଲ୍ = ପ୍ରାୟ ୩୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହି ପରିମାଣ ଭାରତରେ ଏକ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ।

ତେଣୁ, ଅନେକ ଯୁବକ ଏବେ ବ୍ରାଜିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ଅନସାଇଟ୍ କାମ କରିବାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି।

ସର୍ବଦା ବୈଧ ଚାକିରି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଏକ ଅନ-ସାଇଟ୍ ଚାକିରି, ତେବେ ଭିସା ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକସ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ।

