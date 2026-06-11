କେତେ ଦେଶ ଆମେରିକା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ଗୋଲ୍ଡ କେତେ
ଆମେରିକା ପାଖରେ କେଉଁସବୁ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୁନା ଭଣ୍ଡାରକୁ କୌଣସି ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂଚକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯଦିଓ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସୁନାର ଏକ ଅଂଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ବିଦେଶୀ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଭାରତର ରଣନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ଦେଶ ଆମେରିକା ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା।
ନ୍ୟୁୟର୍କର ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନା ସଂରକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ୩୬ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଏବଂ IMF ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଜମା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ସୁବିଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ ଫେଡ୍ ମାନହାଟନରେ ଭୂମିପତ୍ତନରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଫୁଟ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ ୬,୨୦୦ ରୁ ୬,୩୩୧ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବିଦେଶୀ ସୁନା ରଖିଛି। ସେଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନାର ପ୍ରାୟ ୯୮% ବିଦେଶୀ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର।
ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ପରି, ଭାରତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହାର କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଜମା କରିନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା ରଣନୀତି ଅନୁସରଣ କରେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ବିଦେଶୀ ସୁନାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ରଖେ।
ଭାରତର ସରକାରୀ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୮୮୦.୫୨ ଟନ୍ ଅଛି। ଏହା ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସୁନା ଧାରକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଦେଇଛି।
ଭାରତର ମୋଟ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୯୦ ଟନ୍ ସୁନା ବିଦେଶରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟସ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଛି।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, RBI ଏହାର ସୁନା ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୬୮୦ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ନାଗପୁରର ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ସୁନା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।