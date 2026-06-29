ଦୁନିଆର କେତେଟା ଦେଶକୁ ଗୋବର ବିକୁଛି ଭାରତ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ହେଉଛି ରୋଜଗାର?
ଭାରତରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗାଈ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗୋବରକୁ ବିଦେଶକୁ ଗୋବରଗୁଇଠା (ଉପଲେ) ଓ ସାର (ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍) ରୂପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର କେତେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ।
Cow Dung Export : ଭାରତରେ ଗାଈ ଗୋବରର ବ୍ୟବହାର ଜାଳେଣି ଭାବରେ, ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏବଂ ପୂଜାପାଠରେ କରାଯାଇଥାଏ । ଆମ ଦେଶରେ ଗାଈକୁ ପୂଜନୀୟ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈର କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର ସବୁକିଛି ପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗାଈ ଗୋବର ଏବଂ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରପ୍ତାନିକାରୀ ପାଲଟିଛି । ଆମ ଦେଶରୁ ଦୁନିଆର ପ୍ରାୟ ୫୦-୬୦ଟି ଦେଶକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗୋବର, ଗୋବରଗୁଇଠା (ଉପଲେ) ଏବଂ ଜୈବିକ ସାର ପଠାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ମିଳୁଛି।
କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଗୋବରର ଚାହିଦା?
ଭାରତୀୟ ଗୋବର କ୍ରେତାମାନଙ୍କର ତାଲିକା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା ଏବଂ ରୋଚକ । ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଳଦ୍ୱୀପ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଭିଏତନାମ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ । ଏହା ସହିତ ସାଉଦି ଆରବ, କୁୱେତ, କତାର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ (ଖାଡ଼ି) ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବରର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଶ୍ୱିକ କ୍ରେତା ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ।
ବିଦେଶରେ ଗୋବରର କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି?
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ବିଦେଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ଗୋବରର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼େ? ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ (ଜୈବିକ ଚାଷ) । ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କେମିକାଲ୍ ବିନା ଜିଆଖତ ଏବଂ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି (ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ) ସାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ମଗାଯାଇଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ କୁୱେତ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ଭଳି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଜୁରୀ ଫସଲର ଅମଳ ପାଇଁ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବରର ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଳଦ୍ୱୀପ ଭଳି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଦାହ-ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଗୋବରଗୁଇଠା ମଗାଯାଇଥାଏ ।
ଗୋବର ବିକି ଭାରତ କେତେ ରୋଜଗାର କରେ?
ଗୋବରର ଏହି ବୈଶ୍ୱିକ କାରବାରରୁ ହେଉଥିବା ଆୟର ଆକଳନ ବେଶ୍ ଚକିତ କଲାଭଳି । ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଦେଶକୁ ଗୋବର ଏବଂ ସାର ବିକି ପ୍ରାୟ ୪୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର କରୁଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଗୋବର କିଲୋ ପ୍ରତି ୩୦-୫୦ ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତାହା ବିଦେଶରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋସେସ୍, ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହେବା ପରେ ୫ ରୁ ୧୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଛୋଟ ସ୍ତରର ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ସହଜରେ ୫୦ ହଜାରରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
କେବଳ ସାର ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉତ୍ପାଦର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଚାହିଦା
ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଗୋବର କେବଳ ସାର କିମ୍ବା ଗୋବରଗୁଇଠା ରୂପରେ ବିକ୍ରି ହୁଏନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ରୀ-ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଭାରତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁରେ ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଦୀପ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଧୂପକାଠିର ବହୁ ପରିମାଣରେ ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଜିନିଷର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିଦେଶୀ ଲୋକମାନେ ଏହି ଜୈବିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗ୍ରହର ସହ କିଣିଥାନ୍ତି ।