LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ହେବାର କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡେଲିଭରି ହେବା ଉଚିତ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ
LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂର ନୂଆ ନିୟମ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ, ସାରା ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ନେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ଅନେକ ଲୋକ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ରିଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେଲିଭରି ଏବଂ ବୁକିଂ ବାକି ରହିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ହେବା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବୁକିଂ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣର ସମାନ ବଣ୍ଟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ବୁକିଂ ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି।
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଯେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଡେଲିଭରି ହେବ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କ’ଣ।
ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବଧାନ:
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସରକାର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସିଲିଣ୍ଡରର ଡେଲିଭରି ପାଇବା ପରେ ଅତି କମରେ ୨୫ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ; କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ।
ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏହି ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏପରି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୪୫ ଦିନ ପରେ କେବଳ ନୂତନ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ।
ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକକ ପରିବାରର ବାରମ୍ବାର ବୁକିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ ଗଚ୍ଛିତ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ରୋକିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗାଣ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ବୁକିଂ କରିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବା ଉଚିତ:
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୁକିଂର ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ନେଉଛି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବୁକିଂ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଏହାର ଜବାବରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁକିଂରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସର୍ଭର ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଡ ଯୋଗୁଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି – ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି।
ଡେଲିଭରି ସମୟରେ OTP ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ଗ୍ୟାସ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି; ବିଶେଷକରି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ OTP-ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ପଠାଯାଏ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି OTP ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯାହା ପରେ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ। ଏକ ବୈଧ OTP ବିନା, ସିଲିଣ୍ଡରର ଡେଲିଭରି ପଞ୍ଜିକୃତ ହେବ ନାହିଁ।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡେଲିଭରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୁଲ ଡେଲିଭରି, ଠକେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।