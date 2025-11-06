ମୃତ୍ୟୁର କେତେ ଦିନ ପରେ ମିଳେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ? ରହସ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ କରିପାରିବେନି ବିଶ୍ୱାସ
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଏ। ତଥାପି, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଏଥିପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସନାତନ ଧର୍ମର ୧୮ଟି ମହାପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହି ପୁରାଣ ଜୀବନଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଶିକ୍ଷା ଆତ୍ମାର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।
ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ମୃତ୍ୟୁର କେତେ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପାଏ: ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟ ନିଏ। କିଛି ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତିନି ଦିନ ନିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ୧୦ କିମ୍ବା ଏପରିକି ୧୩ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ।
ଏହି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, କିଛି ଆତ୍ମା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଢ଼ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନିଏ। ତଥାପି, ଯଦି କେହି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆସକ୍ତ କିମ୍ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ।
ମୃତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆତ୍ମା ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିଥାଏ: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଏ କାରଣ ଆତ୍ମା ଘରେ ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ବାସ କରେ। କାରଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆସକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ଏବଂ ଆସକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିଥାଏ।
କାରଣ କେତେକ ସମୟରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ଆତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ଘର ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଛାଡି ପାରେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ କ’ଣ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)