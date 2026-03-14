ପାଣି ନ ପିଇ ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ଜାଣନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ କ’ଣ

ପାଣି ନ ପିଇଲେ ପ୍ରଭାବ କେବେଠୁ ଦେଖାଯିବ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାଣି ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ୬୦ ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପାଣିରେ ଗଠିତ, ଏବଂ ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ପାଣି କେବଳ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ଏବଂ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି: ପାଣି ନ ପିଇ ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ନ ପିଇ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ।

ପାଣି ବିନା ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ:

ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପାଣି ନ ପିଇ ମାତ୍ର ୩ ରୁ ୭ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିପାରେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାଣି ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୩ ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥା ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଶରୀର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ତେବେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ତୀବ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

ଶରୀରରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲେ କ’ଣ ହୋଇପାରେ:

ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବଳ ତୃଷା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ପାଟି ଶୁଖିଲା ଅନୁଭବ ହୁଏ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ତୃତୀୟ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ ବୃକକ୍ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ।

ପାଣି ଗ୍ରହଣର ଅଭାବରେ, ଶରୀରରେ ଥିବା ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଝାଳ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରକ୍ତ ଘନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯାହା ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଟିସୁଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ବହୁ ଅଙ୍ଗ ବିଫଳତାର ଆଶଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଶରୀରକୁ ଦୈନିକ କେତେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ:

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାଣି ମିଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାଧାରଣତଃ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୩.୫ ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ।

କିନ୍ତୁ, ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ, ଓଜନ, ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳୀୟ ଅଂଶରେ ଭରପୂର ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଶୁଖିଲା କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଗରମ ପାଗରେ, ଝାଳ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।

