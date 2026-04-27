ସତ ଜାଣିଲେ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ, ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ନକଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ SIM କାର୍ଡ
ଗୋଟିଏ SIM କାର୍ଡର ବୈଧତା କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିଥାଏ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କେବଳ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ; ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍, OTP, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଜଡିତ ହୋଇଯାଇଛି।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର SIM କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଅନେକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରିଚାର୍ଜ ଅଭାବରୁ SIM କାର୍ଡ କେତେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।
ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ସିମ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଏକ ପ୍ରିପେଡ୍ ନମ୍ବର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ କରାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ନମ୍ବର ସହିତ ଜଡିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କଲ୍, ମେସେଜ୍ କିମ୍ବା ଆଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ।
ସାଧାରଣତଃ, ଏକ ଅବ୍ୟବହୃତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନୀ ବିଦ୍ୟମାନ ବାଲାନ୍ସରୁ ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣ କାଟି ସୀମିତ ଅବଧି ପାଇଁ ବୈଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ; କିନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ, ତେବେ ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରିଚାର୍ଜର ବୈଧତା ଶେଷ ହୁଏ, ପ୍ରଥମେ ଆଉଟଗୋଇଂ କଲ୍ ଏବଂ SMS ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ପଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ; ହେଲେ, ଇନକମିଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ।
ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ କରି ସେମାନଙ୍କର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବାର ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଇନକମିଂ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଏକ SIM କାର୍ଡରେ ଆସୁଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନେଟୱାର୍କରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି OTP ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, UPI ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଯଦିଓ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ନମ୍ବରକୁ ପୁନଃସକ୍ରିୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଇପାରେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ କୌଣସି ରିଚାର୍ଜ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନଥାଏ, ତେବେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନମ୍ବରଟିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଅନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେହି ନମ୍ବରଟି ଉପଲବ୍ଧ ନମ୍ବର ତାଲିକାରେ ପୁଣି ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ନମ୍ବରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସମୟ ସମୟରେ ଅତି କମରେ ଏକ ମୌଳିକ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ କାର୍ଡକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ଆଉ କେବଳ ସୁବିଧାର ବିଷୟ ନୁହେଁ; ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଗଲାଣି। ସାମାନ୍ୟ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ।
ତେଣୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ସର୍ବଦା ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ।