Durga Puja Bank Holiday: ଦଶହରାରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟି ତାଲିକା…
ଦଶହରାରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍? ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ, ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ମହା ଅଷ୍ଟମୀ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗା ଅଷ୍ଟମୀ ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ।
ଶେଷରେ, ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ନବମୀ ତିଥି ସହିତ ଶେଷ ହେବ, ଏବଂ ଦଶହରା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପାଳିତ ହୁଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ।
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ?
ଅକ୍ଟୋବର ୧ – ତ୍ରିପୁରା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଓଡ଼ିଶା, ତାମିଲନାଡୁ, ସିକିମ୍, ଆସାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମେଘାଳୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହାନବମୀ, ଦଶହରା, ବିଜୟାଦଶମୀ/ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨ – ଦଶହରା, ବିଜୟାଦଶମୀ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୩ – ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ସିକିମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୪ – ସିକିମ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ସିକିମ୍ରେ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ
ଆରବିଆଇ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ସିକିମ୍ରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସିକିମ୍ରେ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ୧ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୁଣି ୫ ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ପାଇଁ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏହା ପରେ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯୋଗୁଁ ସିକିମ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୧, ୨୨ ଏବଂ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 21ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ 21 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ, 4ଟି ରବିବାର ଏବଂ 2ଟି ଶନିବାର ରହିବ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବ ପାଇଁ 15ଟି ଛୁଟି ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବର 2025 ରେ, ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ 5, 12, 19 ଏବଂ 26 ତାରିଖ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର 11 ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର 25 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।