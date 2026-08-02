୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ କେତେଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ? ଦେଖନ୍ତୁ RBIର ଛୁଟି ତାଲିକା
୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ? ଜାଣନ୍ତୁ RBI ଛୁଟି ତାଲିକା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ତାଲିକା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପ୍ରତି ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଲିଡେ ତାଲିକା ଜାରି କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଛୁଟି ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥାଏ।
୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।
କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ:
୩ ଅଗଷ୍ଟରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ୮ ଅଗଷ୍ଟ, ଶନିବାର ଦିନ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହାଛଡ଼ା ୯ ଅଗଷ୍ଟ, ରବିବାର ଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ରହିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଛୁଟି ଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ।
ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିବ:
ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ UPI ପେମେଣ୍ଟ, ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ATMରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, IMPS ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭଳି ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ସହ ଜଡ଼ିତ କାମ ଯେପରିକି ନଗଦ ଜମା, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ, KYC ଅପଡେଟ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଛୁଟି ଦିନରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ସେହି କାମ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷକରି ଚେକ୍ ଜମା, ବଡ଼ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଲୋନ୍ କିମ୍ବା KYC ସହ ଜଡ଼ିତ କାମ ସମୟ ଥିବାବେଳେ ପୂରଣ କରିନେବା ଭଲ।
ଏହାଛଡ଼ା, ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଛୁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ।