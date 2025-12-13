୨୦୨୬ରେ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ NSE ଛୁଟିଦିନ ତାଲିକା
ଶନିବାର-ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଏହିଦିନ ବି ବନ୍ଦ ରହିବ ସେୟାର ମାର୍କେଟ୍।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ମସିହାର ଶେଷ ମାସ ଚାଲିଛି। ଏହା ପରେ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୨୦୨୬ରେ, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ମୋଟ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ। NSE ଛୁଟିଦିନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଘୋଷଣା ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦିନ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ…
NSE ଛୁଟିଦିନ ତାଲିକା:
NSE କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଥର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ ତାରିଖରେ ହୋଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ରାମ ନବମୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ତା’ପରେ ଏପ୍ରିଲ ୩ ତାରିଖରେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ।
ଏହା ପରେ, ୧୪ ଏପ୍ରିଲରେ ଡକ୍ଟର ବାବାସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଜୟନ୍ତୀ, ୧ ମଇରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ୨୮ ମଇରେ ବକ୍ରୀଦ ପାଇଁ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖରେ ମହରମ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ କୌଣସି କାରବାର ହେବ ନାହିଁ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଦଶହରା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧୦ ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ବାଲିପ୍ରତିପଦା ପାଇଁ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ।
ନଭେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିବସ ପାଇଁ NSEରେ କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ।
ଦୀପାବଳିରେ ଏହି ଦିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:
ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, NSE ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୀପାବଳି ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ହେଲେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସୂଚନା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।