କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି? ରିପୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ; ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ
ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଦେଶ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ କିଏ ଆଗରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୮ ବିଲିୟନ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ୧.୪୬ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ। ୧.୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଚୀନ୍ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଆମେରିକା ୩୪ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତାହା କହିବୁ।
ଦି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ।
ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ଟି ଦେଶ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁହାର ଚୀନ୍ରେ ଅଛି, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧,୨୨୧ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଚୀନ୍ର ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧,୦୬୯ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ମୋଟ ୩୩୨ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି।
ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ-୧୦ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ନାଇଜେରିଆ ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ୩୧୩, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ୨୩୮ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ୧୯୮ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ରୁଷ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।
ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ୧୮୧ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଏହି ତାଲିକାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ, ଜାପାନ ୧୮୦ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ, ବ୍ରାଜିଲ ୧୬୭ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ୧୦୮ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।