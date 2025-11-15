ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତୋଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡାରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ ହେଲ୍ଥ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନକୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମାଛ, ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଲୋକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ହେଲେ ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା କେବଳ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଦୀର୍ଘାୟୁ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ହୃଦରୋଗ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ପାଇଁ ବିପଦ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହରେ ଚାରିରୁ ସାତଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଆମ ନାସ୍ତା ପ୍ଲେଟରେ ଅଣ୍ଡା ବହୁ ଦିନ ଧରି ପ୍ରିୟ ହୋଇଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସହିତ, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ପଚରାଯାଉଛି।
ଏହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଏକ-ଆକାର-ଫିଟ୍-ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ଓଜନ ହ୍ରାସ, ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ହୋଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିମ୍ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ।
କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ନିରାପଦ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବାକି ଅଂଶ ସନ୍ତୁଳିତ ଥାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ୧ ରୁ ୨ ଟି ଅଣ୍ଡା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ।
ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ମଧୁମେହ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର LDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଧିକ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ୪ ରୁ ୭ ଟି ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ସୀମିତ ରଖିବା ଭଲ। ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀର ସୁସ୍ଥତା।
ଅଣ୍ଡା ପୁଷ୍ଟିକର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ସହିତ ୬ ରୁ ୭ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଅଣ୍ଡାରେ ଭିଟାମିନ୍ A, D, E, B12, କୋଲାଇନ୍, ଲ୍ୟୁଟିନ୍, ଜିଆକ୍ସାନ୍ଥିନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ହଳଦିଆ ଅଂଶ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଆଖି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଭରପୂର, ଯେତେବେଳେ ଧଳା ଅଂଶକୁ ପ୍ରୋଟିନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହା ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ।
ଅଣ୍ଡାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପେଟ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନାସ୍ତାରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଦିନସାରା କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶରେ ଥିବା କୋଲିନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଲୁଟିନ୍ ଏବଂ ଜିଆକ୍ସାଥିନ୍ ଆଖିକୁ ନୀଳ ଆଲୋକ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ।
ଅଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଏହାର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପରିମାଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ପରି କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଣ୍ଡା ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅନୁପାତକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ।
ଏହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ, ଆପଣ କେତେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ କିପରି ଅଣ୍ଡା ରାନ୍ଧନ୍ତି ତାହା ତୁଳନାରେ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସିଝା, ପୋଚ୍ କିମ୍ବା କମ୍ ତେଲରେ ରନ୍ଧା ଅଣ୍ଡା ଲାଭଦାୟକ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ତେଲ କିମ୍ବା ବଟରରେ ଭଜା ଅଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।